中国将加强金融监管协调 稳定房地产市场加快建立长效机制--政治局会议

路透北京7月24日 - 中国中共中央政治局周一召开会议指出，要深入扎实整治金融乱象，加强金融监管协调，并积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐性债务增量。

新华社报导援引会议并指出，要稳定房地产市场，坚持政策连续性稳定性，加快建立长效机制。

“做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，更好把握稳和进的关系，把握好平衡，把握好时机，把握好度。”会议指出。

会议认为，要保持政策连续性和稳定性，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，坚持以供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，加强预期引导，深化创新驱动，确保供给侧结构性改革得到深化，确保守住不发生系统性金融风险的底线。

政治局会议强调，深入推进“三去一降一补”，紧紧抓住处置“僵尸企业”这个牛鼻子，更多运用市场机制实现优胜劣汰。加大补短板力度，改善供给质量。

同时，还要稳定外资和民间投资，稳定信心，加强产权保护，扩大外资市场准入，增强营商环境对投资者的吸引力。要高度重视民生工作，积极促进就业，切实帮助困难群众解决生产生活中遇到的困难和问题。

此外，新华还援引中国国家主席习近平在中共中央就当前经济形势和下半年经济工作举行党外人士座谈会时讲话称强调，中国经济社会发展基本面是好的，经济供求关系正在发生实质性变化，企业预期和市场信心逐步好转，经济发展动力增强，对全球经济复苏起到重要拉动作用。

但中国经济运行中还存在不少问题，经济仍处在结构调整的过关期，把握经济发展阶段性特征，保持战略定力，在正确的时间做正确的事，坚定不移抓好供给侧结构性改革，妥善化解重大风险隐患。

“要更好把握稳和进的关系，稳是主基调，要在保持大局稳定的前提下谋进。”他说，“稳中求进不是无所作为，不是强力维稳、机械求稳，而是要在把握好度的前提下有所作为，恰到好处，把握好平衡，把握好时机，把握好度。”（完）