金融科技引发监管挑战 中国可考虑进行沙盒监管机制试点--蓝皮书

路透北京6月19日 - 中国国家金融与发展实验室（NIFD）周一发布金融监管蓝皮书指出，金融科技将给监管体系带来重大挑战，尤其金融监管当局对于金融科技及其监管的理念尚未理清，中国可以考虑进行沙盒监管机制的试点，为金融科技创新提供新的机制保障，并构建金融科技监管长效机制。

中国金融监管报告2017指出，与传统金融不同，甚至与互联网金融亦有所不同，金融科技对金融服务与产品的供给、金融机构经营模式、内部风险管理、产品服务定价以及金融服务时空约束等都可能产生实质性改变。

“金融科技给金融监管体系带来的最大挑战是监管科技的广泛运用。在金融科技的监管中，如何有效监管金融科技面临巨大的技术难题。”报告称。

报告称，金融科技的多变性与专业性使得金融监管难度急剧加大。以移动互联、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术为支撑的金融科技，将可能深入影响金融服务范式、风险定价机制和风险管控模式，使得金融行业未来发展充满了不确定性。

金融科技混业趋势与分业监管模式的制度性错配。目前，中国的金融监管体系仍然是以分业监管为主的体系，同时以机构监管作为支撑，“谁的孩子谁抱走”，在金融创新的监管上缺乏较为有效的协调机制，这可能导致日益严重的混业经营趋势与边界明晰的分业监管体系的制度性错配。

报告并提到，中国目前具备了金融科技监管沙盒计划实施的基本条件，可以考虑进行沙盒监管机制的试点。国际经验表明，金融科技监管可以采用“监管沙盒”（Regulatory Sandbox）机制来促进金融创新并将金融风险限制在特定范畴之内。

所谓监管沙盒，主要是指监管部门设立金融创新中心并创设旨在为金融机构创新提供安全空间的监管机制，是一种促进金融创新同时又将风险控制在特定空间之内的监管创新机制。这实际上是类似于将金融科技业务、合规要求及其监管实践放在“沙盘”中进行演练的状况，为此也称为“沙盘机制”，是一种监管中的压力测试。

监管沙盒为金融科技创新提供了新的机制保障，但监管沙盒不是一个完美的监管机制，需要有相应的成本或者投入作为配合。

监管沙盒并非金融科技监管的全能框架，还需要跟随实际情况的变化不断动态升级监管体系。且监管沙盒机制整体仍然是一个相对初级、相对单一以及规模有限的模拟系统，在未来的监管实践中可能无法适应日益复杂、日益庞大以及关联性日益提高的金融科技的现实需要。（完）