中企今年并购意愿仍高涨 近四成倾向跨境并购--安永

路透上海6月8日 - 国际会计和咨询公司安永周四发布半年一期的《全球资本信心睛雨表》，根据大中华区的调查结果，中资企业今年对并购仍表现出持续需求，其中近四成受访者表示将进行跨境并购。

该睛雨表是经济学人智库对全球大型公司高级管理人员定期进行的一项调查。此次调查对象包括来自43个国家和地区的逾2,300名高管，受访企业涵盖14个行业领域，其中154名来自中国。

调查结果发现，在大中华区，97%受访企业预计中国并购市场在未来一年内将保持稳定或有所提高，89%中国受访企业正在运作的并购交易平均多于三单，其中37%受访者表示将会进行跨境并购。

安永财务交易咨询服务大中华区主管合伙人苏丽表示，“持续改善的经济状况为增长提供了一定基础，投资者对公司业绩期望的提升亦使交易数量接近历史高峰值。”

她还指出，自今年第二季起，中国外汇监管当局对跨境资本流出的监管已有一些松动，而且更多企业倾向于与美元私募基金合作，这在一定程度上缓解了中企跨境并购所需外汇资本紧张或受限的障碍。

调查结果显示，在未来12个月内，六大领域成为中企最热门的并购行业，包括汽车与运输、采矿和金属、电信、科技、多元化工业产品以及金融服务。而中企并购的前五大投资目的地依次是中国、美国、日本、印度和新加坡。

受访企业进行收购的前五大驱动因素分别是：市场份额增长、拓展新的业务区域、创新和创业、获得人才以及获得新技术等。（完）