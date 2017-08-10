中企海外投资回归理性 难题在于找项目而非资金出境--报告

路透香港8月10日 - 国际会计和谘询公司安永与中国并购公会周四联合发布《中国走出去》第六期报告指出，中国企业海外投资回归理性，目前最大难题在于寻找优质项目，而非资金出境问题。

报告指出，国际政治经济环境的不确定性增加，英国脱欧、美国总统特朗普签署“买美国货、雇美国人”的行政令等都为中企海外投资带来潜在影响。虽然今年上半年中国对外投资高增长趋势并未得到延续，但中企走出去的道路逐步回归理性，投资结构亦更加优化，实体经济，特别是新兴产业领域对外投资明显增加。

中国并购公会轮值主席陈爽表示，“不能因短期数据的波动而忽视了中国对外投资长期向好的大趋势，近期数据反映出中国对外投资逐步进入稳中趋缓、稳固发展的阶段，显示中国的对外投资更趋理性。”

中国商务部资料显示，今年上半年中国非金融类对外直接投资482亿美元，同比下降46%。而据并购市场资讯的数据，今年上半年中国对外并购交易共有302宗，总金额657亿美元，同比下降51%。

报告指出，这些数字都反映出中国国家监管部门去年底以来针对中企对外投资中出现的一些盲目、非理性的投资行为，推出了相关政策进行规范引导；此外亦反映出今年以来全球政治、经济的不确定因素增加而对中企海外投资形成一定阻力，以及去年同期先正达的并购案例导致今年同比数字大幅下降。

安永中国海外投资业务部全球主管周昭媚称，市场对于中国加强对外投资监控的政策已经得到消化，从今年3、4月起投资信心开始恢复，随着人民币逐渐回稳，预期下半年中企海外并购不会有太大波动，2017年全年的交易规模估计在1,100亿美元左右，较2016年的1,832亿美元下降约四成。

她说，“政策上比去年底比较明朗，所以投资者的信心回来了，而外管局、发改委等部门审批已经回到一个比较正常的情况，现在企业面对最大的难题是如何找到好项目。”

身兼光大控股(0165.HK)执行董事兼首席执行官的陈爽亦指出，去年11月至今年4月中国各监管机构加大力度规范企业对外投资行为，在相关政策相继出台后，光大控股报批的项目亦已获得核准，充分体现出分类管理政策的运作。

他认为，中国有必要限制企业高负债收购，因为中国的企业不是在充分竞争的环境下成长，一些企业有时候没有想好就动手，忽视了自身的战略需要、与现有业务关连度以及财务管理等问题。此外，中企在海外业务管理中遇到最严峻挑战是企业文化融合统一，其次是战略目标统一及当地人才汲取及流失。（完）