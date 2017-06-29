人大财经委建议加强预算管理 健全支出标准动态调整机制

路透北京6月29日 - 中国全国人大财经委对2016年中央决算草案审查结果的报告建议，加强预算管理，进一步明确一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的功能定位；完善基本支出和项目支出定额标准建设，健全支出标准动态调整机制，改进预算决算编报。

人民日报周四刊登该报告并建议，严格控制预算追加，严禁无预算或超预算安排支出；加强预算执行与预算、政策目标的对比分析；加强对项目实施效果的绩效评价，提高资金使用绩效。

要拓展细化报告的内容，着重报告支出的政策目标和内容，反映支出的绩效情况，使预算收支与政策结合更加紧密。预算报告、决算报告起草过程中，应当更好地听取人大代表和社会各界的意见建议，积极回应各方关切。完善社会保险基金预算，积极做好2018年向全国人民代表大会提交中央社会保险基金预算的准备工作。

要把防控地方债务风险摆在更加重要的位置，牢牢守住不发生系统性风险的底线。对一些地方政府及所属机关事业单位通过不规范的政府和社会资本合作（PPP）、政府投资基金、政府购买服务等形式违法违规融资的行为，要继续加强监管、依法问责并公开曝光。

报告指出，地方各级人大及其常委会不得违法为政府举债融资作出承诺或者担保等决议。国务院有关部门要抓紧制定剥离融资平台公司政府融资功能的具体办法，积极推动地方政府融资平台公司市场化转型。政策性银行应当依法加强融资行为自律。各监管部门要积极落实监管责任，建立健全联合防控机制，形成监管合力，对违法违规融资担保行为开展联合监管和惩戒。

报告建议深化财税体制改革，抓紧提出中央与地方收入划分改革方案，提出健全地方税体系改革方案，制定相关重点领域财政事权和支出责任划分改革方案，更好调动中央和地方两个积极性。

进一步完善转移支付分配办法，建立健全专项转移支付退出机制，推进专项转移支付清理整合。按照确定的时间表，要加大税收立法工作力度，确保如期实现税收立法目标。抓紧修订预算法实施条例，确保在年内颁布实施。进一步明确政府投资基金功能定位，规范运行方式，突出重点投向，切实发挥好财政资金的引导作用。

依法开展审计监督，重点关注营改增试点、减税降费、扶贫资金、涉农资金、政府投资基金、政府与社会资本合作（PPP）等财税改革和政策措施落实情况。严肃财经法纪，对审计查出的骗取新能源车等财政补贴、粮食收储等专项资金损失浪费、中央部门单位违规收费等问题，有关部门要依法依规严肃处理。

报告指出，审计署对2016年中央预算执行和其他财政收支依法开展审计，揭示了中央财政管理和决算、国家重大政策措施落实、扶贫和重点专项资金使用、金融机构和中央企业管理中存在的突出问题，并从深化财税领域改革、加强重点领域监管和风险防控、提高财政管理水平和绩效等方面，提出了审计建议。

“建议国务院及有关部门要高度重视审计查出的问题和审计署提出的建议，进一步深化改革，加强制度建设，认真紮实做好整改工作，年底前向全国人大常委会报告整改情况。”人大报告称。

中国国家审计署对2016年度中央预算执行和其他财政收支审计后上周五发布报告称，发现财税领域部分事项改革亟待深化，如营改增相关配套措施不够完善；部分地方政府债务增长较快，有的还违规举债。

在“成绩放大化，问题缩小化”的宣传模式下，中国审计署近日公布的2016年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告，或许是考评中国宏观政策在微观领域实施是否到位的最佳方式，也将中国一些政府部门极力自表其功的背后阴影暴露于阳光下，包括自评甚高的财税改革。（完）