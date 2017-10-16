中国食品近51亿港元出售酒类业务予母公司 并拟派特别股息

路透香港10月16日 - 中国中粮集团的食品业务分支--中国食品(0506.HK)周一宣布，以总交易价约50.69亿港元出售酒类及其他非饮料业务予母公司，并拟在出售完成向股东派付每股0.93港元的特别股息，涉及总金额约26亿港元。

完成出售后，中国食品将成为中粮集团旗下唯一的专业化饮料业务平台，主要由中粮可口可乐饮料有限公司经营，公司称其核心业务进一步清晰，有利提升盈利能力。

“本次交易为中粮集团专业化平台战略落地实施的又一重大举措，符合中粮集团着力打造专业化公司、切实解决资本系统优化问题的整体战略方针。”中国食品有限公司主席马建平表示。

中国食品估计出售将带来约4.98亿港元亏损，惟最终实际金额可能会有变动。至于中粮集团料将收取约19.28亿港元特别股息，并将在购买价中抵销。

中国食品是次出售的资产主要包括“长城”葡萄酒的全部酒品类业务及其他非饮料业务。2011-16年该公司国产葡萄酒业务营业收入年复合增长率为负11%；酒品类业务于截至2015及2016年12月31日止连续两年及截至2017年6月30日止六个月持续录得亏损。

就盈利情况而言，饮料业务是中国食品表现最佳的业务，主要由中粮可口可乐饮料有限公司经营，中可由中国食品和可口可乐(KO.N)分别持有65%及35%股权。中可拥有在中国19个省、市及地区的可口可乐系列产品的生产、市场营销及分销专营权，覆盖约51%的国内人口，和约81%的市场区域面积。

今年上半年，中国食品饮料业务的收入和分部业绩分别约75.68亿港元及4.22亿港元。

中国食品今天小幅收高0.69%，报4.4港元。（完）

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