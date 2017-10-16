FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国食品近51亿港元出售酒类业务予母公司 并拟派特别股息
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
2017年10月16日 / 上午10点47分 / 6 天前

中国食品近51亿港元出售酒类业务予母公司 并拟派特别股息

1 分钟阅读

路透香港10月16日 - 中国中粮集团的食品业务分支--中国食品(0506.HK)周一宣布，以总交易价约50.69亿港元出售酒类及其他非饮料业务予母公司，并拟在出售完成向股东派付每股0.93港元的特别股息，涉及总金额约26亿港元。

完成出售后，中国食品将成为中粮集团旗下唯一的专业化饮料业务平台，主要由中粮可口可乐饮料有限公司经营，公司称其核心业务进一步清晰，有利提升盈利能力。

“本次交易为中粮集团专业化平台战略落地实施的又一重大举措，符合中粮集团着力打造专业化公司、切实解决资本系统优化问题的整体战略方针。”中国食品有限公司主席马建平表示。

中国食品估计出售将带来约4.98亿港元亏损，惟最终实际金额可能会有变动。至于中粮集团料将收取约19.28亿港元特别股息，并将在购买价中抵销。

中国食品是次出售的资产主要包括“长城”葡萄酒的全部酒品类业务及其他非饮料业务。2011-16年该公司国产葡萄酒业务营业收入年复合增长率为负11%；酒品类业务于截至2015及2016年12月31日止连续两年及截至2017年6月30日止六个月持续录得亏损。

就盈利情况而言，饮料业务是中国食品表现最佳的业务，主要由中粮可口可乐饮料有限公司经营，中可由中国食品和可口可乐(KO.N)分别持有65%及35%股权。中可拥有在中国19个省、市及地区的可口可乐系列产品的生产、市场营销及分销专营权，覆盖约51%的国内人口，和约81%的市场区域面积。

今年上半年，中国食品饮料业务的收入和分部业绩分别约75.68亿港元及4.22亿港元。

中国食品今天小幅收高0.69%，报4.4港元。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here)

记者 梁慧仪; 审校 张喜良

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below