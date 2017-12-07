中国11月末外储连十个月回升 估值和资产价格变动为主因（更新版）

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路透北京12月7日 - 中国央行周四公布，11月末外汇储备为31,192.77亿美元，环比增加100.64亿美元，为连续第十个月回升。市场人士指出，如果扣除估值因素，11月或出现小幅资本流出。受美国税改、美联储加息、缩表推进的影响，估值因素对外储的影响料将削弱，未来外储规模料继续保持稳定，

据路透测算，11月当月主要储备货币中的欧元、日圆和英镑兑美元分别升值2.22%、升值0.98%和升值1.83%，而11月当月美元指数则下跌1.59%。假设中国外汇储备的币种构成与全球外汇储备类似，那么11月由于汇率波动造成外汇储备估值大约增加180亿至198亿美元。

这就意味着11月因为资本流动和监管层调控导致的外储减少大概在98-80亿美元左右。而上月增加规模约为123亿美元。

“11月，中国跨境资金流动和境内外主体交易行为维持稳定平衡局面；国际金融市场总体小幅波动，主要非美元货币汇率上涨及资产价格变动等因素综合作用，是外汇储备规模增长的主要原因。”外管局在答记者问中称。

交行金融研究中心研究专员刘健亦指出，粗略计算仅汇率估值效应带来外储增加140亿美元左右。美国股市11月继续上涨也可能对外储的权益投资收益有一定正向贡献。美、欧等国债收益率小幅上升可能对外储投资收益带来一定的负面影响。资本流动对外储影响较微小。

外管局并指出，随着利率和汇率市场化改革进一步深化，市场预期不断改善，促进国际收支平衡、跨境资金流动保持平稳的基础将更加坚实，有利于外汇储备规模保持总体稳定。

“短期内外储波动不大，可能小幅回落。汇率估值因素对外储的正向贡献可能减弱甚至变为负向。”刘健称。

他并指出，近日特朗普税改取得重要进展，对美元形成短期提振，加之12月美联储大概率将加息，缩表也将如期进行。欧元、英镑等对美元汇率可能冲高回落。此外，受特朗普税改等影响，美国国债收益率可能小幅上升，也不利于外储继续增长。而资本流动对外储的影响仍可能较相对较小。

今年中国外汇储备累计增加1,087.6亿美元，2016年全年外储减少3,198.45亿美元，降幅达9.6%，为连续两年下降，但较2015年5,126.56亿美元的减少额所收窄。今年以来以SDR计值的外储亦减少356.3亿SDR。

央行公布的数据并显示，以SDR计值的11月外汇储备为22,037.85亿SDR，较上月减少96.73亿SDR，上月为增加139.82亿SDR。

央行同时公布，11月末官方储备资产中黄金储备为758.33亿美元，环比增加5.95亿美元；以盎司计，11月末黄金储备为5,924万盎司，连续14个月保持不变。（完）