中国计划放宽外资在券商领域持股与合作的限制--消息人士

路透香港11月7日 - 据知情人士透露，中国计划首次允许外资银行在境内证券公司最多持股51%，并可与本地非金融企业合作。

此举若得以实施，将成为中国放宽外资所有权限制承诺的关键举措，将允许包括瑞信(CSGN.S)、高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)和瑞银(UBSG.S)在内的银行业者扩大自己在中国证券领域的市场。证券业务包括从承销到交易的各种业务。

当前西方银行只可拥有中国证券合资公司至多49%的股权。缺乏控制权以及对营收的贡献有限，一直令外资感到沮丧。

西方国家政府及企业游说敦促中国去除投资壁垒和严苛的监管，使得北京当局面临的压力与日俱增，这是中国计划放松所有权限制的背景。这种投资壁垒和严苛监管，令外资企业在中国市场的业务磕磕绊绊。

其中两名消息人士称，中国证监会官员已非正式地允许部分外资银行制定中国市场策略时，考量计划中的放松股权持有限制。

他们还称，一旦获得国务院批准，允许外资银行持有多数控股权的计划详情料将最终确定并宣布。由于事情的敏感性，这些人士要求匿名。

北京可能放松证券行业所有权限制的消息，恰逢美国总统特朗普将对中国进行访问。特朗普访华是其亚洲五国行的一部分。

证监会一直鼓励外资对中国债券和股票市场进行投资，这是放松资本市场监管的更全面措施的一部分。证监会尚未立即回覆置评请求。

“我们继续评估各种可行的选项，加强我们在中国市场的地位，以便更好地服务客户，”摩根大通发言人称。该行在去年12月把在中国的证券合资公司33%的持股卖给了中资伙伴。

摩根大通在中国的其他金融服务包括企业银行和资产管理。知情消息人士此前告诉路透，摩根大通正在洽谈在中国建立新的合作伙伴关系。

瑞士信贷、高盛和瑞银未予置评。

**准入限制**

一位消息人士说，政府高层官员给出反馈意见之后，这项提案仍有调整甚至被搁置的可能，并称监管当局在决策这个所有权问题时，也可能采取以个别银行而论的方式。

虽然眼下受到所有权限制的羁绊，但多数跨国银行都着眼于其巨大潜力，耐心等待该领域更加开放。根据Quinlan & Associates的一份报告，2015年中国经纪业务营收高达410亿美元。

这家金融领域咨询公司指出，假设机构经纪业务营收在上数总额的占比为10-15%，那么每1%的市场份额将产生最多达6,000万美元的年营收。

消息人士说，若能解除外资持股上限至多49%的限制，外银将可从目前合资伙伴的手中买进更多合资企业的股权，或者结成新的合伙关系。

外银如果能拥有管理控制权，将得以通过合资企业来提供更多服务，并凭藉其全球网络的实力优势来争夺中国市场份额。

另外，业界人士表示，若是允许包括官方实体在内的中国非金融公司与外银结成伙伴关系，那么将有助于外国企业更好地掌控业务。(完)