中国商务部称外国投资法送审稿已上报 中国开放大门会越开越大

路透北京11月2日 - 中国商务部发言人高峰周四表示，目前商务部已经将充分吸收社会各界相关建议的《外国投资法》的送审稿上报，将继续积极配合做好立法审议的相关工作；中国会以更加开放的心态，迎接全球化和贸易投资的自由化。

中国网直播援引他在商务部例行发布会称，随着中国居民收入的持续增长，扩大消费的基础不断稳固，预计今年第四季度消费市场将继续保持平稳较快的增长。

当被问及促进外商投资的负面清单制度在全国推广的计划和时间表时，高峰表示，将积极会同有关部门，尽快在全国推行自贸试验区试行过的准入前国民待遇加负面清单的管理制度，进一步增强投资环境的开放度、透明度和规范性。

对于各地探索建设自由贸易港，他强调，无论是中央还是地方，中国会以更加开放的心态，迎接全球化和贸易投资的自由化。“中国开放的大门不会关上，而且只会越开越大。”

此外，对于美国国际贸易委员会针对进口光伏电池以及组件对美国总统特朗普提出贸易救济的建议，高峰称，作为该案的利益攸关方，自美方今年5月启动光伏的全球保障措施调查以来，中方一直质疑美方发起调查的合理性和必要性，并密切关注有关进展。

截至目前，美方已分别于2011年和2014年对中国的光伏产品采取了两次反倾销和反补贴措施。今年1-8月，中国光伏产品对美出口仅仅实现了1.15亿美元，同比下降了91%。

“在全球经济缓慢复苏的情况下，我们认为，各经济体都应该采取积极的措施，为全球经济增长贡献正能量。我们希望美方针对这起全球的保障措施案件，能够客观公正、审慎地作出决定。”他说。

针对中美贸易不平衡的问题，中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长傅自应周四稍早表示，美国对出口中国的高新技术产品的管制是导致两国贸易不平衡的重要原因。中国不刻意追求贸易顺差，明年将在上海举办首次进口商品博览会就是这种思路的体现。（完）