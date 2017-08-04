中国资本项目开放不宜盲目求快 应注重服务实体经济防控风险--学者

路透北京8月4日 - 人民日报周五刊登署名华中科技大学经济学院詹越的文章称，资本项目开放应有序推进，不宜盲目求快，而应注重服务实体经济、防控金融风险。

文章并称，资本项目开放必须确保经济稳定发展。国际经验表明，在一些已完全放开资本项目的国家出现了短期资本不受约束地频繁流动的状况，给经济稳定带来较大冲击。

原因主要有两点：一是随着经济全球化深入发展，发达国家以本国利益为中心的货币政策外溢性不断增强，对其他开放资本项目国家的汇率稳定和货币政策独立性产生较大冲击。

二是信息技术的进步拓宽了资本流动的渠道，放大了资本流动的规模和波动性。对资本项目的有效管理是缓冲国际经济波动的“减震器”，能够降低资本流动对本国实体经济的冲击。一些经济学者研究发现，存在有效资本管制的国家在国际金融危机中受到的冲击最小。

因此，曾经以促进资本市场开放为己任的国际货币基金组织(IMF)近年来也表示，资本项目开放是一项长期任务，并非不问时间和国别一概适用，对资本流入进行管理、在危机之前和危机之中对资本流出进行管理无可厚非。

文章称，资本项目开放必须确保不发生系统性金融风险。在推动资本项目开放的同时，必须对开放进程中的风险进行有效控制。当前，中国金融运行总体平稳，风险总体可控。但也要看到，金融领域风险点多面广，隐蔽性、突发性、传染性、危害性强。

在经济全球化深入发展、发达国家货币政策外溢性加大的背景下，中国必须把主动防范系统性金融风险放在更加重要的位置。因此，资本项目开放不宜冒进，不能急于求成，而应稳步有序实现资本项目可兑换。 同时资本项目开放应与其他改革措施相互配套、协调推进。一些拉美国家在相关经济改革措施滞后的情况下，单兵突进推动资本项目开放，付出了巨大代价。

当前，中国经济发展已经进入了提质增效的新阶段，以“三去一降一补”为主要内容的供给侧结构性改革正在深入推进，多层次资本市场建设、利率和汇率市场化改革也在稳步进行中。资本项目开放必须同这些改革措施协调配套，才能有效防控金融风险、维护金融安全、促进经济平稳健康发展。（完）