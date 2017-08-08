建议中国适时适度放松实需原则 增加外汇市场制度供给--专家

路透北京8月8日 - 中国汇改两周年将至，人民币汇率今年以来逐渐趋稳，改革再迎窗口期。中国金融四十人论坛微信公众号文章指出，解决人民币贬值预期自我强化、自我实现的恶性循环问题，根本上还是在于加快外汇市场发展，增加外汇市场制度供给，具体建议包括适时适度放松实需交易原则，可采取由点到面，分步推进的手段逐渐实现等。

文章援引中国金融四十人论坛举行研讨会的与会专家还建议，增加外汇市场交易主体，可以尝试引入高净值个人投资者作为银行间外汇市场交易主体；发展多层次外汇市场；丰富外汇市场产品；促进境内外市场融合；完善外汇市场基础设施等。

专家在主题为“跨境资本流动与境内外汇市场建设”的会上指出，目前来看外汇市场功能相对单一，市场发展中也容易受到外部政策因素的影响，外汇市场的功能有待进一步完善。协同推进“改进汇率调控机制、理顺外汇供求关系、加快外汇市场发展”三位一体的改革，本就是人民币汇率形成机制改革的重要经验。

继2015年“8.11”汇改宣布优化人民币兑美元汇率中间价报价机制后，央行于2016年2月公布了一个基于规则的中间价定价机制，即“中间价=上日收盘价+篮子货币汇率走势”。然而，新机制也被市场诟病内嵌了一个贬值的机制性安排，即当美元弱的时候，人民币汇率盯住美元，美元强的时候，人民币汇率盯住篮子货币。

结果，2016年上半年，人民币汇率因收盘价收低而兑美元贬值，下半年则因美元指数走强而兑美元贬值。最终，全年人民币兑美元双边汇率和兑主要贸易伙伴货币多边汇率（即人民币汇率指数）均出现了较大幅度调整。当然，通过央行干预，也可以打破这种预期自我强化、自我实现的贬值的恶性循环。但这也就意味着市场永远不可能成长，永远不能丢开央行这条拐棍，市场化的汇率也就无从谈起。

文章指出，汇改立足于外汇市场发展的基础上，并要不断拓展外汇市场功能，满足贸易投资、套期保值、风险管理等各个层次的需求。

专家们建议，可适时适度放松实需交易原则。特别是外汇市场向境外机构开放后，放松实需不仅有必要而且迫切，否则境内外投资者在实需的内涵上是不对等的。实需原则的放宽可以采取由点到面，分步推进的手段逐渐实现。在推进步骤上，可按照先即期后衍生、先场外市场后场内市场的顺序逐步突破实需原则。在即期“账户外汇”交易运行一段时间后，可逐步拓展到外汇衍生金融工具交易。

在增加外汇市场交易主体方面，当前外汇市场交易的同质性较强，可借鉴银行间债券市场的发展经验，考虑让一些有避险和套保需求，甚至有投机套利需求的企业参与到银行间市场来；积极引入更多境外机构进入银行间汇市；可尝试引入高净值个人投资者作为银行间外汇市场交易主体。

发展多层次外汇市场方面，要积极推动交易所外汇期货和外汇期权市场的发展；逐步拓宽个人投资者参与外汇市场投资的渠道，未来可在银行柜台结售汇市场的基础上，逐步允许符合一定条件的个人投资者参与银行间市场和交易所市场，其参与范围逐渐从即期交易扩大至远期交易，再扩大至外汇期货和期权交易，推动合法合规的互联网外汇交易平台建设。

丰富外汇市场交易产品，则包括发展人民币汇率指数产品和人民币外汇期货产品等，并促进境内外市场融合，可考虑逐步扩大境内银行对离岸分支机构的人民币融资额度，逐步缩小境内外人民币利差，允许境内银行直接参与离岸外汇市场交易，且长期看，应高度重视通过外汇市场改革促进人民币国际化。

此外，专家还建议要完善汇市基础设施。目前人民币境内外市场仍然存在价位明显的汇差，交易机制、交易时间和参与主体均存在较大的差别，如何通过基础设施建设尽可能收窄境内外差异，使全球投资者均能在一个公开透明公正的市场环境下参与人民币外汇交易是重要的研究课题。（完）