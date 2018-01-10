习近平称中法深化核能、航空航天领域合作 中方欢迎欧方参与一带一路

路透北京1月10日 - 中国国家主席习近平周二称，中法两国要大力深化核能、航空航天等传统领域战略合作；不断培育新的合作增长点，加快推动农业食品、医疗卫生、城市可持续发展、绿色制造、金融等新兴领域合作。

新华社周二晚间援引其与法国总统马克龙会谈并称，中方坚定支持欧洲一体化，愿继续同欧方加强战略对接，深化互利合作；中方欢迎欧方积极参与“一带一路”建设。

“（中法）两国关系正处在新起点上。中方愿同法方增进交往，深化互信和合作，为中法全面战略伙伴关系发展注入新动力。”习近平称，“...要切实照顾彼此核心利益和重大关切，妥善处理分歧，确保中法关系始终沿着正确道路稳步发展。”

他表示，将继续推动“中国制造2025”同法国“未来工业”计划全方位对接，加强创新合作，在数字经济、人工智能、先进制造业等领域更好实现优势互补，共同发展；要抓住“一带一路”倡议提供的新机遇，在“一带一路”框架内开展务实合作，共同促进亚欧大陆繁荣。

马克龙也表示，法方重视在“一带一路”框架下增进两国合作，认为这极具战略意义；当前，欧盟正面临新的发展，法国愿积极推动欧中合作关系不断向前发展。

“中国经济仍然是全球经济增长的主要动力源和稳定器。中国将继续贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持对外开放的基本国策，坚持高质量发展，发展更高层次的开放经济。”习近平在会谈结束后会见企业家代表时强调。

习近平并称，要坚持共商共建共享的全球治理观，建设开放型世界经济，反对一切形式的保护主义，推动经济全球化朝更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展；要坚持通过对话和平解决争端，积极推动解决国际和地区热点问题。

中法两国当天并发布联合声明称，中法两国愿继续共同努力，建设开放型世界经济；反对一切形式的保护主义，努力确保公平竞争环境；并重申致力于促进贸易和投资自由化便利化。

联合声明并显示，双方支持尽快达成一份包含市场准入和投资保护内容的中欧全面投资协议；两国愿继续加强在航空领域的良好合作，中方愿根据中国航空运输市场发展需要，继续采购空客飞机。

以下为中法两国联合声明的要点摘录：

中法两国愿继续共同努力，建设开放型世界经济；反对一切形式的保护主义，努力确保公平竞争环境；推动实现更加开放、包容、平衡、互利共赢的经济全球化。为此，双方支持加强二十国集团作为国际经济合作主论坛的作用，鼓励其在国际经济金融治理中扮演更加积极角色。

中法两国重申致力于促进贸易和投资自由化便利化，认为世界贸易组织所有成员应进一步落实多边要求和纪律，包括在透明度和补贴通告方面，维护多边体系的牢固性和可信度。双方重申支持出口信贷国际工作组在制定一套新的官方支持出口信贷国际指导原则方面开展磋商工作。双方致力于加强在国际货币基金组织框架下的合作，继续改善国际货币基金组织份额和治理架构。

中法两国承诺通过在地区和国际问题上的经常性沟通加强战略对话，推动通过对话和依据包括国际人道法在内的国际法和平解决争端，在联合国内共同推动解决包括中东、非洲、朝鲜半岛及防扩散问题在内的地区和国际热点问题。

关于朝鲜半岛，中法两国坚持朝鲜半岛无核化目标，坚定推动全面完整执行安理会相关决议。双方呼吁朝鲜履行其国际义务，并以完全、不可逆、可核查的方式放弃其核导计划。中法将继续致力于维护以《不扩散核武器条约》为基石的国际不扩散体系。

中方重申支持欧洲一体化。中法两国将继续积极推动落实《中欧合作2020战略规划》，并本着互惠互利精神在共同关心的领域继续深化中欧全面战略伙伴关系。双方重申致力于支持在开放、透明和公平竞争原则以及世界贸易组织规则基础上发展中欧贸易和投资关系。双方支持尽快达成一份包含市场准入和投资保护内容的雄心勃勃的中欧全面投资协议。

中法两国愿本着互信互利的精神加强双边对话，在相互尊重彼此主权与领土完整、重大利益和自主选择发展道路的基础上，继续发展中法全面战略伙伴关系。法方重申坚持一个中国原则。两国元首重申两国战略对话、高级别经济财金对话和高级别人文交流机制的重要性。

中法两国愿继续加强在航空领域的良好合作。两国元首鼓励空客公司及其中方合作伙伴围绕A330、A350、A380探讨新合作。中方愿根据中国航空运输市场发展需要，通过同法方的互利、友好协商，继续采购空客飞机。

中法两国愿推进《中国制造2025》与法国“未来工业计划”对接。双方支持两国企业在自愿和平等基础上开展互利合作，制定未来工业共同规范和标准。双方承认保护敏感数据和商业机密的必要性。

中法两国愿继续深化在空间科学技术与应用领域的合作，希望积极推进中法海洋卫星和天文卫星的研制工作，保证顺利按时发射。两国着力加强在运用空间技术开展气候变化联合研究和在空间探索方面的合作。（完）