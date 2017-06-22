中国新版自贸区外资准入负面清单放宽外资并购准入限制--商务部

路透北京6月22日 - 中国商务部发言人孙继文周四表示，新版自贸区外资准入负面清单进一步缩减了限制性措施，放宽了外资并购的准入限制，除关联并购以外，凡是不涉及准入特别管理措施的外资并购，全部由审批改为备案管理。

孙继文在发布会上称，新版负面清单扩大了投资领域开放度，主要在采矿业、制造业、交通运输业、信息和商务服务业、金融业、科学研究和文化等领域扩大开放。

国务院办公厅日前下发《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2017年版）》，与2015年4月印发的上一版相比减少了10个条目、27项具体措施。

新版负面清单规定，境内公司、企业或自然人以其在境外合法设立或控制的公司并购与其有关联关系的境内公司，涉及外商投资项目和企业设立及变更事项的，按现行规定办理。

孙继文称，下一步商务部等将充分发挥自贸区先行先试作用，为全面深化改革扩大开放做好压力测试和风险测试。

他在会上同时发布了今年一季度中国购物中心发展指数和中国便利店景气指数。前者为67.2，高出荣枯线17.2，行业整体处于健康向上的发展通道。

一季度便利店景气指数为72.2，行业管理者对行业销售增长、主营业务利润以及营商环境等方面信心充足，但对主营业务成本和总体费用等方面表示担忧。门店经营者在门店销售增长、来客数量、营业利润等方面持积极态度，但同时认为店租成本、人工费用等方面表现有待加强。（完）