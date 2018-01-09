中国调整自贸区行政法规 允许外商独资形式从事加油站经营--国务院

路透北京1月9日 - 中国国务院日前发文称，在自由贸易试验区暂时调整《中华人民共和国船舶登记条例》等11部行政法规，允许外商以独资形式从事加油站建设、经营，由国务院商务主管部门制定相关管理办法；取消外商投资城市轨道交通项目设备国产化比例须达到70%以上的限制。

中国政府网周二刊登“关于在自由贸易试验区暂时调整有关行政法规、国务院文件和经国务院批准的部门规章规定的决定”提出，暂时停止实施外国投资者应当有三年以上在中国境外从事直销活动的经验的要求，由国务院商务主管部门制定相关管理办法，并取消对外资银行营业性机构经营人民币业务的开业年限限制。

“根据自由贸易试验区改革开放措施的试验情况，本决定内容适时进行调整。”文件称，为保障自由贸易试验区有关改革开放措施依法顺利实施，除11部行政法规外，还对四个国务院及其批准的部门规章规定作出调整。

海运方面，允许设立外商独资国际船舶运输、国际船舶管理、国际海运货物装卸、国际海运集装箱站和堆场企业，允许外商以合资、合作形式从事国际船舶代理业务，外方持股比例放宽至51%。

文件明确，暂停实施《外商投资产业指导目录（2017年修订）》相关内容，取消外商从事稻谷、小麦、玉米收购、批发的限制；允许外商以独资形式从事6吨级9座以下通用飞机设计、制造与维修业务；取消3吨级及以上民用直升机设计与制造的投资比例限制。

此外，还允许设立外商独资经营的娱乐场所，在自由贸易试验区内提供服务，由国务院文化主管部门制定相关管理办法；允许在自由贸易试验区内注册的符合条件的中外合资旅行社经营中国内地居民出境旅游业务（台湾地区除外），由国务院旅游主管部门制定相关管理办法。

中国国务院副总理汪洋此前表示，要以高水平开放促进深层次结构调整；在深化制造业开放的同时，重点推进金融、教育、文化、医疗等服务业领域有序开放，放开育幼养老、建筑设计、会计审计、商贸物流、电子商务等服务业领域外资准入限制。（完）

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