中国基金业协会暂停恒泰证券ABS备案半年 因监管账户违规转出资金

路透上海7月29日 - 中国证券投资基金业协会周五晚公告称，自8月1日起暂停受理恒泰证券资产支持专项计划(ABS)备案，期限六个月，因恒泰证券管理的三只ABS违规从监管账户转出归集资金。

公告显示， 在专项计划持有人不知情的情况下，恒泰证券与原始权益人、监管银行签订《监管协议谅解备忘录》，约定“监管账户中的资金可由宝信租赁用于支付融资租赁业务的设备款或用于偿还宝信租赁向其他机构的借款”，并且多次从监管账户转出归集资金。

此次涉嫌违规的是恒泰证券管理的“宝信租赁二期资产支持专项计划”、“宝信租赁四期资产支持专项计划”和“吉林水务供水收费权资产支持专项计划”。截至今年5月底，三只ABS分别发生2.75亿元、6.85亿元和4.78亿元的资金转出。

基金业协会自律监察委员会组建的审理小组认为，专项计划管理人应将专项计划持有人的利益摆在优先位置。恒泰证券不仅未能忠于职守,反而认为“现阶段大部分资产证券化业务本质是为原始权益人提供的融资服务”，混淆了债务融资业务与资产证券化业务。上述行为影响了专项计划资产的独立性，破坏了资产证券化业务的基础法律关系，使得专项计划资产出现被侵占、挪用的风险。(完)

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