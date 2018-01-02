排除货基后去年易方达、华夏和嘉实列中国公募规模前三--报载

路透上海1月2日 - 公募基金公司规模排行榜有了新“玩法”。证券时报周二报导引述天相投顾的数据，截止2017年末，排除货币基金，易方达基金、华夏基金和嘉实基金名列前三甲，中银、博时、南方、汇添富、广发、招商、建信等基金公司位居规模前十名。

依靠余额宝这个巨无霸货币基金，天弘基金雄居基金公司规模之首多年。按照新统计方法，天弘基金排除货基后的规模仅为243.55亿元人民币，滑至第48位。不过去年末，天弘基金的货基总规模高达1.76万亿元。

报导指出，货币基金作为以往公募“冲规模”的利器，在公募总规模中占据很大比重，而在排除货币基金规模后，各家公司规模排名也重新洗牌。

在排除货币基金后，规模超千亿元的公司仅剩14家。易方达基金、华夏基金、嘉实基金、中银基金、博时基金、南方基金等六家公司非货币基金规模超过2,000亿元，位于第一梯队；汇添富基金、广发基金、招商基金等八家公司非货币基金规模超过1,000亿元，位于第二梯队。

具体来看，易方达基金以2,879.11亿元规模位居公募基金首位，同比增长13.38%；华夏基金以2,474.61亿元位居次席，同比增幅为11.15%；嘉实基金则以2,400.98亿元紧随其后。

中国基金业协会日前在公募基金评价业务座谈会上表示，基金评价机构应进一步弱化对公司管理规模的关注，不再公布包含货币基金规模的排名数据，转而建立更为科学、全面、合理的基金管理公司评价指标体系，突出长期投资、价值投资对于财富增长的重要作用。（完）