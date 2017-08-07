中基协会长称统一监管令伪资管产品链条无法维持 打破刚兑

路透北京8月7日 - 中国证券投资基金业协会会长洪磊周日表示，资产管理市场制度不统一，驱动“监管套利型”产品大量兴起，统一监管将令此类伪资管产品无法维持运转链条，并打破刚性兑付，资管行业终将回到“卖者有责，买者自负”的信托文化环境，公募基金优势将更突出。

中国证券报周一援引他在一活动上讲话并称，公募基金价值投资、长期投资功能弱化，在推动资本形成中的价值和地位远未体现；资产管理市场缺少以跨期风险管理为目标的大类资产配置工具，客观上助推了这种短期主义和监管套利。

“在脱虚向实、支持实体经济，去杠杆、大力发展直接融资的背景下，统一的专业性监管举措及市场形势将令伪资管产品无法维持运转链条，‘刚性兑付’将被打破。”洪磊称。

统计数据显示，2017年6月末，公募基金管理人数量达123家，管理规模达10.07万亿元人民币，分别较2012年末增长59.7%和252%；公募基金累计向持有人分红达1.66万亿元。

基金公司作为全国社保基金最主要的委托投资资产管理人，在18家管理人中占16席，管理了超过40%的全国社保基金资产。

洪磊并表示，公募基金最为规范、透明，是最适合大众理财的投资工具，在一系列制度优势下，国内公募基金取得了良好的发展成绩，但其发展方向存在误区，需要思考与纠正，其中包括投资者和管理人的短期主义。

“目前，有相当一部分基金公司的发展布局缺乏战略性和前瞻性，热衷于短期规模业绩、短期热点，精选个股、长期投资让位于趋势择时，结构化产品、定制基金等短期资金驱动型产品层出不穷，对责任投资原则落实不足。”他称。

2017年6月末，公募基金持有A股市值占A股总市值的比例由历史最高的7.92%下降至3.17%。

他并呼吁加建设第三支柱养老金、发展资产配置，推动资本市场有机生态体系；良好的资产管理市场应当建立“基础资产-集合投资工具-大类资产配置”的生态体系，三层架构的每一环节相辅相成，缺一不可。“理性、长期的大类资产配置需求对于促进公募基金发挥工具价值具有重要意义。”

天相投顾此前统计数据显示，二季度，中国公募基金整体盈利1,147.49亿元，相较于上季度的1,105.53亿元略有提升；其中，偏股型基金获利498亿元，成为二季度最赚钱的品种。（完）