中国基金业应回归金融本源 属性不明风险不清是主要风险--协会会长

路透北京11月6日 - 中国证券投资基金业协会会长洪磊周六表示，基金业要回归金融本源，恪守行业本质，更好服务实体经济；金融产品属性不明、风险不清恰是基金业当前最主要的金融风险之一。

该协会微信公众号援引他在第三届中国并购基金年会上的讲话并称，推动行业监管法规的统一，推动从间接税到直接税综合税制改革，尤其是适应基金投资活动的专项税制改革，营造有利于行业发展的制度环境。

他指出，金融的本源是为实体经济提供资金融通，服务实体经济是金融的宗旨，也是实现金融安全的根本举措；金融应当致力于探索成本更低、效率更高的资源配置机制，而不是借助资源垄断或信息不对称反客为主，对实体经济“鲸吞蚕食”。

“从整个资产管理行业看，各类资产管理业务并没有遵循统一的上位法。”洪磊说，“监管标准与业务本质的错配，给监管套利留下巨大空间，也让金融风险无法得到充分披露和有效监管。”

他补充称，资产管理产品不能隐含“刚性兑付”，因为资产管理机构不受资本充足率约束，就不能按负债模式运营，否则就切断了投资风险的社会化分散功能，使“挤兑”引发的系统性风险在资产管理领域成为可能。

不过他亦指出，服务实体经济和防范系统性风险不是一个筐，什么都可以往里装，“回归本源、恪守本质是保障金融安全的首要条件。”

该协会数据显示，截至2017年三季度末，证券期货经营机构私募资产管理业务规模为30.19万亿元人民币，在过去两个季度连续下降，累计降幅达10.6%；其中，“通道”业务下降更加显着，累计降幅达11.4%。私募基金方面，截至二季度末，协会已备案私募基金5.66万只，管理资产规模9.78万亿元。

洪磊并示，作为专业化、长期运作的机构投资者，基金可以持续推动实体经济价值创造，促进资本市场公允价格发现；应当从行业根本价值和社会长远需求出发，积极发展大类资产配置服务、基础资产标准化服务，建设从基础资产到大类资产配置的三层有机架构。（完）