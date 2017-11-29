10月底中国公募基金资产规模创历史新高 货币基金高歌猛进

路透上海11月29日 - 中国基金业协会最新数据显示，截止10月底，中国公募基金管理的资产规模达11.34万亿元人民币，创历史新高，其中货币基金高歌猛进，规模单月增长逾3,700亿元。

10月底公募基金总规模环比增加1,987.79亿元；而10月底公募基金份额为10.74万亿份，比9月底增加1,547.33亿份，规模和份额环比分别呈现1.8%和1.5%的增长。

具体来看，在当前股市盘整、债市低迷的情况下，货币基金仍旧是避风港，较高的收益率水平吸引资金持续流入，推动货币基金总规模节节攀升。数据显示，10月货币基金总规模达66,818.58亿元，较9月增长3,704.21亿元，增幅达5.87%，在基金总规模占比接近六成。

10月混合型基金、债券基金和封闭式基金规模均有所下滑，其中混合型基金10月底规模为18,649.45亿元，较上月减少1,326.44亿元；债券基金规模10月下滑了265.65亿元。

业内人士表示，目前短端利率水平保持高位，货币基金高收益还将维持，年底前基金公司扩大规模的冲动亦不可避免，因此货币基金规模短期内大概率将继续增长。

截至10月底，国内共有基金管理公司113家，其中中外合资公司45家，内资公司68家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共12家，保险资管公司两家。（完）