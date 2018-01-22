中国公募基金去年四季度盈利约1,300亿元 较上季下滑36%--报载

路透上海1月22日 - 2017年四季度中国公募基金盈利环比降幅明显。上海证券报周一引述天相统计数据显示，去年四季度公募基金整体盈利1,305.65亿元人民币，较三季度的2,030.86亿元下滑35.7%。其中，当季货币型基金实现利润688.26亿元居首，偏股型基金位居其后。

报导指出，四季度股市进入“调整季”，基金公司盈利水平呈现不同程度缩水，不过，近九成公司仍斩获单季盈利。而当季货币型基金凭借庞大的体量成为创收大户，盈利较三季度小幅上涨64.13亿元。

紧随其后的是偏股型基金，四季度合计盈利538.51亿元。其中，混合型基金获利461.28亿元，占公募基金整体盈利的35.33%；股票型基金盈利77.23亿元，贡献盈利5.9%。与三季度比较，股票型、混合型基金盈利分别下降319.78亿元、293.3亿元。

此外，尽管四季度天弘基金旗下余额宝净值增长幅度继续放缓，但156.3亿元的高盈利仍然助力天弘基金稳居收益榜首。据统计，前10名基金公司共贡献743.2亿元盈利，占所有基金公司的56.9%。

另据证券时报今日报导，去年四季度股票型开放式基金仓位虽有所微调，仍然维持在88.8%的高仓位，继续加码保险、家电、地产等传统蓝筹股，而对信息技术等新兴产业继续进行减持，尤其是大举卖出去年三季度大涨的消费电子和新能源板块股票。

而四季度债市持续低迷。债券型基金利润出现大幅下滑，整体利润36.91亿元，较三季度的下降幅度达到79%。在有可比统计数据的1,851只债券基金中，有862只出现亏损，占比46.57%；而在去年三季度，出现亏损的债券基金仅有80只。（完）