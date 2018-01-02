去年中国权益类基金近80%正收益 股票基金平均回报13.25%--报载

路透上海1月2日 - 中国证券报周二报导称，2017年对于A股市场而言，是分化的一年，只有约三成的股票上涨。相比之下，国内权益类基金中有近八成取得正收益，股票型基金全年平均收益达13.25%。

2017年末，主动股票型基金冠军之争十分激烈。金牛理财网数据显示，2017年主动股票型基金冠军最终花落易方达消费行业基金，该基金当年回报率为64.97%。亚军被国泰互联网+基金收入囊中，该基金回报率为61.95%。

混合型基金第一梯队的业绩较接近。最大的赢家仍是东方证券资管。该公司旗下的东方红睿华沪港深、东方红沪港深、东方红中国优势、东方红睿轩沪港深、东方红睿元三年定期占据业绩榜单前五名，2017年的回报率分别达67.91%、66.70%、58.90%、58.23%、57.53%。

债券型基金方面，2017年债券市场熊途漫漫，债基总体表现较为逊色，但也有基金脱颖而出。表现最好的基金是易方达安心回报，2017年回报率为11.75%。

上证50指数在2017年的涨幅达到了25.08%，沪深300指数.CSI300上涨了21.77%，而创业板指则下跌了10.67%。

上海证券报周二报导分析称，2017年表现亮眼的偏股型基金主要有三类，一类是“得消费者得天下”，主要配置了白酒家电等；另一类是沪港深主题基金，同时受益于港股和A股价值股的“戴维斯双击”；还有一类则较多配置了新能源汽车产业链上游资源、光伏、半导体、5G以及苹果产业链等。

此外，凭借美股和港股的亮眼表现，QDII（合格境内机构投资者）基金在2017年整体业绩表现优异，有17只QDII基金净值涨幅超过30%。排名榜首的华宝海外中国成长，全年上涨了53.5%。（完）