天弘余额宝基金称将调整资产配置 以适应流动性管理需要

路透上海9月28日 - 中国公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定实施在即。作为国内第一大货币基金的天弘余额宝货币基金的基金经理王登峰表示，在余额宝的管理上将根据组合规模及市场情况调整资产配置比例和结构，以适应流动性管理的需要。

上海证券报周四援引他称，未来将降低余额宝货币基金投资组合的久期并削减部分定期存款和同业存单的头寸，增持政府和政策性银行发行的短期利率债及短融和回购协议等流动性较高资产。业内人士认为，余额宝未来收益率下降是大概率事件。

“通过降低基金组合的久期，虽然会牺牲部分收益性，但能确保充足流动性，回归余额宝现金管理的定位。”王登峰说。

据其介绍，大类资产配置方面，截至二季度末，天弘余额宝基金的“银行存款和结算备付金”合计占比为82.95%，较一季度末大幅提升18.63个百分点。

从久期配置角度来看，在投资组合平均剩余期限的角度，余额宝从2016年四季度开始就呈现整体下降趋势，2016年四季度末、2017年一季度末、2017年二季度末的平均剩余期限分别为83天、75天和72天。

对于后市，王登峰认为，中期看，货币政策稳健中性在金融防风险大环境下将延续，超储率处于低位，均指向紧平衡的资金面状况；财政投放、年末等因素也将对资金面形成冲击，但由于央行通过公开市场操作等手段对资金面进行精准调节，资金面的波动性将有所下降。

中国证监会9月发布新公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定，将自10月1日起施行。考虑到行业落实法规要求需要一定时间，为确保法规平稳实施，避免对市场造成短期影响，规定对涉及基金管理人需进行投资调整的事项均给予六个月的过渡期。（完）