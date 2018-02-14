上海国际能源交易中心批复六家原油期货指定交割仓库

路透北京2月14日 - 中国上海国际能源交易所周三发布公告，近日批复六家原油期货指定交割仓库，三家原油期货备用交割仓库，四家原油期货指定检验机构。

上海国际能源交易中心公告并批复同意中国石化集团石油商业储备有限公司、中石油燃料油有限责任公司、中化兴中石油转运（舟山）有限公司、大连中石油国际储运有限公司、青岛实华原油码头有限公司、洋山申港国际石油储运有限公司为从事原油期货保税交割业务的指定交割仓库。

“上述公司自原油期货上市之日起，应按核定库容开展指定交割仓库业务，严格执行有关规定，加强管理，确保指定交割仓库业务正常有序开展。”公告称。

上海国际能源交易中心同时批复大连港股份有限公司、营口港仙人岛码头有限公司、中海油烟台港石化仓储有限公司为从事原油期货保税交割业务的备用交割仓库。批复中国检验认证集团检验有限公司、通标标准技术服务有限公司、上海东方天祥检验服务有限公司、上海出入境检验检疫局工业品与原材料检测技术中心为指定检验机构。

中国证监会新闻发言人近日宣布，经过周密准备，原油期货将于3月26日在上海期货交易所子公司上海能源交易所挂牌交易。上海期交所表示，原油期货将引入境外投资者参与，探索期货市场国际化的市场运作和监管经验。 （完）

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