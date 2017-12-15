焦点：冬季气荒效应发酵 LNG船改道转往中国且费率攀升

路透新加坡12月15日 - 随着进入冬季取暖高峰，中国液化天然气(LNG)供给紧俏，各家贸易商忙着寻觅船货，日本正在将LNG转出口到中国，一些轮船最远甚至从巴西改道驶往中国。

2017年12月5日，中国保定，一处在建的天然气储气设施。REUTERS/Thomas Peter

中国推动数百万家庭煤改气的巨大工程后，中国LNG进口量大幅上升，在今年冬季较以往更冷的情况下，供热企业面临难以应付需求暴增的问题。

“我们预计冬季期间会有更多LNG船货改道转往中国，”能源咨询公司Wood Mackenzie分析师Saul Kavonic指出。

“鉴于中国...储气容量有限，中国将特别依赖采购现货LNG以满足需求。”

现在连日本也成了中国的LNG进口来源。日本本身是全球最大LNG消费国，而且日本现在也进入冬季。

汤森路透Eikon的航运数据显示，可搭载15万立方米(CM)的LNG运输船Neo Energy，在12月1日驶离日本清水港，本周将LNG卸载到中国天津港外的Cape Ann号浮式储存和再气化装置(FSRU)。

日本Shizuoka Gas(9543.T)一位发言人说，该公司“每天都在进行转口贸易”。

来自中国的需求已推动现货LNG价格较2017年低点上涨逾80%，至10美元/百万英热单位(mmBtu)上方，创2015年1月以来最高。

这使现货LNG价格远远高于与布兰特原油价格挂钩的LNG价格，后者目前约报8美元/百万英热单位。

图表：LNG和与布兰特油价挂钩的LNG价格

tmsnrt.rs/2kuFfNm

“如果你通常按照与油市挂钩的长期协议进口LNG，而且有现成的船货，那么你现在肯定会想把它们卖掉，”一位LNG交易商称。由于该交易商未获允许谈论商业协议，他要求匿名。

对现货船货的迫切需求也推动LNG船运费率上涨。

船舶经纪商Clarkson和Fearnley数据显示，装载量16万立方米的LNG船运费本月直冲80,000美元，4月时创下的2017年低点为30,000美元。

这令上市LNG船公司股价跃升，例如Gaslog (GLOG.N)和Teekay LNG Partners (TGP.N)。

LNG船费率vs亚洲LNG现货价格图表：

tmsnrt.rs/2kxoSj8

**横跨太平洋**

由于美国价格低得多，太平洋彼岸的LNG船货也远道而来。

船运数据显示，装载量14.7万立方米、最初定于12月22日从Cheniere Energy(LNG.A)的萨宾帕斯工厂运往巴西Pecem的lNG船Esshu Maru，本周转变航向，穿过巴拿马运河驶向太平洋。

中国从各国进口LNG与亚洲LNG现货价格图表：

tmsnrt.rs/2CnbUfD

另一艘名为Gaslog Santiago的LNG船只过去一个月一直在美国提供运输活动，但该船即将通过巴拿马运河，为至少半年来首次驶入太平洋。

尚不清楚该船在太平洋的目的地是哪里。

拉尼娜现象导致北亚冬季天气寒冷，使中国天然气荒问题更为复杂。

汤森路透Eikon的天气数据显示，本周北京平均气温为零下六摄氏度，较通常水准低约两摄氏度。

日本和韩国天气亦寒冷，交易商称这意味着全球前三大LNG进口国冬季需求激增，可能在未来数月支撑LNG价格。

图表：日本、中国和韩国气温

tmsnrt.rs/2jTQQpA

(完)