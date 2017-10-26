中国追求绿色GDP更进一步 不再提GDP翻番目标有利贯彻新理念

路透北京10月26日 - 中国追求绿色GDP的理念正在进一步落地，十九大报告不再提GDP翻番目标无疑发出明显的信号，中国经济已由以往追求数量转为更注重经济增长质量。这也是中国经济步入新常态的重要特征。

中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民周四表示，在现代化阶段，要通过质量、效率和动力“三个变革”实现经济增长、不提GDP翻番目标，有利于贯彻落实新发展理念，推进党和国家事业全面发展。

他在十九大新闻发言人召开专题发布会上对实现中华民族伟大复兴的时间表和路线图进行解读，再过三年中国将全面建成小康社会，特别要打好打胜防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大功坚战”，这是全面建成小康社会的底线。

“目前中国社会主要矛盾已经变化，中国经济已经转向高质量发展阶段，产能不足已不是中国经济发展最突出的问题，最突出的问题是质量不高，”他称。

他表示，十八大以来中国就不再追求高速增长，中国经济进入新常态的特征就是经济增速换档，经济增长目标一直在调降。十九大以后，经济发展思路要进一步完善，更追求经济增长质量。

“量不足已经不是突出问题，很多行业产能不是少而是过剩。问题在于质量不高。”杨伟民称。

十九大到二十大是中国“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，十九大既要明确实现第一个百年目标的重点，也要对实现第二个百年目标进行战略谋划。十九大报告明确全面建设社会主义现代化建设及其“两步走”战略安排，把基本实现社会主义现代化的目标提前了15年。

杨伟民指出，十九大报告提出到2035年基本实现社会主义现代化，相比过去提出的到本世纪中叶基本实现现代化提前了15年，一方面说明过去改革开放近40年中国发展成就巨大，发展超过预期，另一方面表明中国发展潜力仍然很大，到2035年基本实现现代化是完全有把握的。

习近平在十九大报告中提到了分两步走，在本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。对此，杨伟民解读称，新增了“美丽”二字，有利于推动美丽中国建设；同时把“国家”改为“强国”，提升了第二个百年的目标要求。

而“两步走”的意义在于完整勾画了社会主义现代化建设的时间表。改革开放后提出社会主义现代化分“三步走”战略目标，前两步战略目标早已提前实现。

“党的十六大提出本世纪头20年全面建成小康社会，这个目标即将实现，十九大确定后30年按两个15年安排，这样改革开放后的社会主义现代化的时间表、路线图就完整了。”杨伟民称。

十九大报告指出，综合分析国际国内形势和中国发展条件，从2020年到本世纪中叶可以分两个阶段来安排。第一个阶段，从2020年到2035年，在全面建成小康社会的基础上，再奋斗十五年，基本实现社会主义现代化。到那时，中国经济实力、科技实力将大幅跃升，跻身创新型国家前列；人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，法治国家、法治政府、法治社会基本建成，各方面制度更加完善，国家治理体系和治理能力现代化基本实现；社会文明程度达到新的高度。美丽中国目标基本实现。

第二个阶段，从2035年到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五年，把中国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。到那时，中国物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明将全面提升，实现国家治理体系和治理能力现代化。

中共十九大于10月18-24日在北京召开，习近平在中共十九大报告中对中国梦给出了更详细的实现路径，在强调坚持党对一切工作的领导的14条治国基本方略下，中国经济发展的终极目标是“以人为本”。

周三中国国家主席习近平在中外记者见面会上也表示，2018年中国将迎来改革开放40周年。要继续推进国家治理体系和治理能力现代化，坚定不移深化各方面改革，坚定不移扩大开放,使改革和开放相互促进、相得益彰。（完）