上海今年GDP增长目标为约6.5% 加强楼市调控不动摇--市长

路透上海1月23日 - 中国上海市市长应勇周二表示，今年该市生产总值(GDP)增长预期目标为6.5%左右；并加强房地产市场调控不动摇、不放松，在提高中小套型供应比例、促进商品房有效供给同时，加大租赁房建设力度。

上海市政府官方微信平台--“上海发布”引述他作政府工作报告时并称，2018年其他目标还包括：城镇调查失业率和登记失业率稳定在4.3%以内；居民人均可支配收入与经济增长同步等。而过去五年，上海市生产总值年均增长7.1%。

房地产调控方面，应勇强调，要加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，坚持严控高房价高地价不是权宜之计、减少经济增长和财政收入对房地产业的依赖也不是权宜之计。

据其介绍，今年将新建和转化租赁房源20万套，新增代理经租房源9万套，新增供应5.5万套各类保障房，完善共有产权住房制度，放宽廉租住房准入标准；并坚持留改拆并举以保留保护为主，完成40万平方米中心城区二级旧里以下房屋改造等。

另外，2018年上海将探索建设自由贸易港，以及打造自贸试验区“三区一堡”。具体包括：加快建设开放型经济体系的风险压力测试区、依托洋山深水港和浦东国际机场探索建设自由贸易港、加快建设开放和创新融为一体的综合改革试验区等。

北京、上海等13个城市自去年8月起开展利用集体建设用地建租赁住房试点。地方国企上海地产集团日前全面启动租赁住房业务板块，2017年首批确定17幅租赁房地块，总建筑面积超过100万平方米，计划投资约180亿元，全部建成后可供应约2万套。(完)