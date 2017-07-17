中国二季度GDP同比增6.9% 6月工业增加值同比增7.6%--统计局

路透北京7月17日 - 中国国家统计局周一公布，今年二季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，高于路透调查预估中值6.8%；环比增长1.7%。

统计局并公布，上半年GDP同比增长6.9%。1-6月固定资产投资同比增长8.6%，路透调查中值8.5%。

6月规模以上工业增加值同比增长7.6%，社会消费品零售总额同比增11%，路透调查预估中分别为6.5%和10.6%。上半年规模以上工业增加值同比增长6.9%，社会消费品零售总额同比增长10.4%。

国家统计局在新闻稿中表示，国际上不稳定不确定因素依然较多，国内长期积累的结构性矛盾依然突出；下阶段将适度扩大总需求，合理引导社会预期，力争实现全年的经济发展目标。

以下为中国2017年二季度GDP和6月工业、消费与投资同比变动详情（%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

二季度国内生产总值（GDP） 6.9 6.8 6.9 6.5-7.0 6.7

工业增加值 7.6 6.5 6.5 5.8-7 6.2

固定资产投资(不含农户)(1-6月) 8.6 8.5 8.6 8.0-8.8 9.0

社会消费品零售总额 11 10.6 10.7 9.6-10.9 10.6

注：GDP前值为2017年一季度数据，上年同期为去年二季度数据；固定资产投资数据前值为2017年1-5月累计数据。

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站：www.stats.gov.cn/ （完）