中国银行间黄金询价做市商新规推出 要提高做市业务市场影响半径

路透北京3月1日 - 中国外汇交易中心周四推出修订后的银行间黄金询价市场做市商管理办法称，做市商应积极开展做市业务，为提高市场流动性、完善价格发现机制、推动黄金询价市场发展，要加大黄金询价市场相关业务综合授信支持，扩大可交易对手范围，提高做市业务市场影响半径。

刊登在外汇交易中心网站的新闻稿和办法称，本办法自发布之日起施行。正式做市商应积极参与黄金询价市场远期价格曲线报价，完善黄金询价市场价格发现机制。

“上海黄金交易所根据银行间黄金询价做市业务运行情况，对《银行间黄金询价市场做市商管理办法》进行了修订，优化了考核机制，引导银行间黄金询价做市商继续提升做市水平。”新闻稿指出。

办法称，此举是为促进银行间黄金询价市场做市业务规范化发展，完善银行间黄金询价市场做市商激励约束机制，充分发挥做市商作用。

做市商可获得银行间黄金询价市场公开双边报价资格；可获得参与黄金市场新业务试点的优先权； 可获得在黄金市场进行产品创新的政策支持; 可获得开展银行间黄金询价市场做市业务的交易成本优惠扶持等。

本办法所称黄金询价市场是指市场参与者以双边询价方式在上海黄金交易所进行黄金交易的市场。本办法所称银行间黄金询价市场是指经上金所核准的参与机构，通过上金所指定的中国外汇交易中心交易系统以双边询价方式进行黄金交易的市场。（完）

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