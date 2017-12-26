中国首次公布2016年各省份绿色发展指数 北京、福建等排名前五

路透北京12月26日 - 中国国家统计局网站周二发布《2016年生态文明建设年度评价结果公报》，首次公布了2016年度各省份绿色发展指数，排名前五位的地区分别为北京、福建、浙江、上海、重庆。

从2016年生态文明建设年度评价结果来看，公众满意程度排名前五位的地区分别为西藏、贵州、海南、福建、重庆。

从构成绿色发展指数的六项分类指数结果来看，资源利用指数排名前五位的地区分别为福建、江苏、吉林、湖北、浙江；环境治理指数排名前五位的地区分别为北京、河北、上海、浙江、山东。

环境质量指数排名前五位的地区分别为海南、西藏、福建、广西、云南；生态保护指数排名前五位的地区分别为重庆、云南、四川、西藏、福建；增长质量指数排名前五位的地区分别为北京、上海、浙江、江苏、天津；绿色生活指数排名前五位的地区分别为北京、上海、江苏、山西、浙江。

从构成绿色发展指数的六项分类指数结果来看，资源利用指数排名前五位的地区分别为福建、江苏、吉林、湖北、浙江；环境治理指数排名前五位的地区分别为北京、河北、上海、浙江、山东。

根据2016年中办、国办印发的《生态文明建设目标评价考核办法》，中国将对各省区市实行年度评价、五年考核机制，以考核结果作为党政领导综合考核评价、干部奖惩任免的重要依据。

其中，年度评价按照绿色发展指标体系实施，生成各地区绿色发展指数。2017年8月，国家统计局、国家发展改革委、环境保护部、中央组织部会同有关部门，共同完成了首次生态文明建设年度评价工作，综合评价各地区绿色发展总体状况。

国家统计局有关负责人表示，开展年度评价，对于完善经济社会发展评价体系，引导各地方各部门深入贯彻新发展理念、落实科学发展观、树立正确政绩观，加快推进绿色发展和生态文明建设，具有重要的导向作用。（完）

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