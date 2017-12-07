中国环保部要求煤改气未完工地方沿用燃煤取暖等方式--财新

路透北京12月7日 - 中国财新周四援引环保部文件报导，要求煤改气（电）没有完工的地方，继续沿用过去的燃煤取暖方式或其他替代方式，以保障群众温暖过冬为第一原则。

财新称，环保部已向京津冀及周边地区“2+26”城市下发“特急”函件《关于请做好散煤综合治理确保群众温暖过冬工作的函》，要求已经完工的项目及地方，必须确保气源、电源稳定供应及价格稳定。在存在问题和矛盾的情况下，工业等领域用气用电必须为民用让路。

环保部下文称，近期我部组织对该项工作（煤改气、煤改电）落实情况进行核查核实，发现存在部分地区以电代煤、以气代煤工程尚未按计划完工，个别地区供暖季气源紧张等问题。各地在推进散煤治理工作中，要进一步强化煤改气、煤改电工程和气源、电源保障的综合协调，坚持以保障群众温暖过冬为第一原则。

文件指出，环保部将把确保群众冬季及时充足供暖作为大气污染综合治理攻坚行动强化督查巡查工作重点，如发现不作为、乱作为情况，将按规定严肃追责问责。

近期国内媒体有关“气荒”的报导不断，随着冬季煤改气等需求的集中释放，天然气供不应求的局面加剧，一些地方开始限气停气，LNG（液化天然气）价格也涨至历史新高。在此之下，保供战紧急升级。

今年2月下发的《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》要求，将“2+26”城市列为北方地区冬季清洁取暖规划首批实施范围。全面加强城中村、城乡结合部和农村地区散煤治理，北京、天津、廊坊、保定市10月底前完成“禁煤区”建设任务，并进一步扩大实施范围，实现冬季清洁取暖；10月底前完成小燃煤锅炉“清零”工作。

10月底前，北京、天津、石家庄、廊坊、保定、济南、郑州行政区域内基本淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉，以及茶炉大灶、经营性小煤炉。其他城市建成区及县城全面淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉。燃煤窑炉加快电炉、气炉改造进度。

财新报导指出，由于工期太紧，上述许多地方未能按时完成煤改气（电）施工，有些已经完工的地区又由于气源紧张、供应不足，而导致部分居民已到冬季供暖期，而无法获得供暖。

中国石油新闻中心周四刊登报告称，根据历史消费规律及第三季度增长情况，预计2017年中国天然气消费量为2,307亿立方米，增幅达16.4%，增量超过300亿立方米，为历史新高。（完）