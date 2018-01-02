中国最高法称对资金暂时困难、有经营前景负债企业慎用冻结等手段

路透北京1月2日 - 中国最高人民法院周二发布通知称，要加强破产案件审理，综合运用重整、和解等手段，促进生产要素的优化组合和企业转型升级；严格依法采取财产保全、行为保全等强制措施，对资金暂时周转困难、尚有经营发展前景的负债企业，慎用冻结、划拨流动资金等手段。

最高法网站刊登的新闻稿并指出，要加强金融审判工作，促进金融服务实体经济，对商业银行等金融机构以不合理收费变相收取高息的，参照民间借贷利率标准处理，降低企业融资成本。

通知强调，要依法保护企业家的知识产权和自主经营权，建立以知识产权市场价值为指引，补偿为主、惩罚为辅的侵权损害司法认定机制，探索建立知识产权惩罚性赔偿制度，着力解决实践中存在的侵权成本低、企业家维权成本高的问题。

同时，要依法保护诚实守信企业家的合法权益。要妥善认定政府与企业签订的合同效力，对有关政府违反承诺，特别是仅因政府换届、领导人员更替等原因违约、毁约的，依法支持企业的合理诉求。

要妥善审理因政府规划调整、政策变化引发的民商事、行政纠纷案件，对于确因政府规划调整、政策变化导致当事人签订的民商事合同不能履行的，依法支持当事人解除合同的请求。

对于当事人请求返还已经支付的国有土体使用权出让金、投资款、租金或者承担损害赔偿责任的，依法予以支持。对企业家财产被征收征用的，要综合运用多种方式进行公平合理的补偿。（完）

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