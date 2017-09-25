中资企业对香港中区写字楼需求放缓 “十九大”前持观望态度--仲量联行

路透香港9月25日 - 国际物业顾问--仲量联行周一称，8月份中资企业对香港中区写字楼的需求略有放缓，占中区新租出面积45%，因中共十九大将于下月召开，中资公司倾向采取观望态度，推迟了承租活动。

仲量联行今日公布的《香港物业市场综述》指出，8月份中环整体写字楼租金按月上升0.2%，其中甲二级写字楼租金增长0.5%。中资企业的需求放缓，仅占中区新租出面积的45%。

“现时甲一级写字楼空置率非常低，再加上十九大将于下月召开，中资公司倾向采取观望态度，因此对物业成交更为审慎，亦推迟了承租活动。”仲量联行研究部主管马安平指出。

据仲量联行此前发布的资料显示，中环区上半年录得的新写字楼租赁，有50%（以出租楼面计算）来自中资企业的需求，较2016年的45%显着上升。由于大部分中资均集中租用市场最顶级的写字楼，中环甲一级写字楼租金于上半年上升4.7%。

不过，中资需求下降被美资律师行的需求所抵消，新租赁成交按月涨57%。

该行指，8月香港整体写字楼租赁市场的净吸纳量为23,400平方尺，较上月升0.3%。租务交投增加主要由于租户对九龙东和香港东等中环以外的写字楼兴趣渐增，需求有所增加所致。（完）