中国海航洽谈收购当当网 估值料逾10亿美元--消息

路透香港10月27日 - 两名直接知情人士向路透表示，中国海航集团正在洽谈收购电商企业当当网的控股股权，对当当网的估值可能超过10亿美元。

消息人士表示，当当网也在与其他潜在投资人洽谈。由于此事并未公开，消息人士不愿具名。

当当网向路透表示，已有多家投资人接洽，公司尚未接受任何收购提议。当当网表示，其他有关收购买家洽谈的细节并不正确，但未做进一步说明。海航方面并未置评。

海航过去两年进行了价值达500亿美元的并购活动，公司持股结构及财务杠杆情况引发关注，促使海航最近几个月放缓收购步伐。

上述消息人士表示，最新交易对当当网的估值有可能在80-100亿元人民币(12-15亿美元)。并称财务条款尚未敲定，而且仍有谈崩的可能。

其中一位消息人士称，海航希望拥有略超过90%的股权。

此项收购如若成功，海航将得到一个国内主要的电商平台。当当网原来是国内一家领先的网上书店，如今发展为有逾14,000家网店的电商平台，所售产品从DVD、化妆品、服饰到家具等不一而足。

这些消息人士称，海航计划从当当网管理层收购多数股权，主要是董事长俞渝和首席执行官李国庆。

当当网2010年在纽约证交所首次公开发行(IPO)，去年进行私有化交易，该交易为当当网估值5.56亿美元。

消息人士称，海航也在寻找共同投资人。(完)