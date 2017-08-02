综述：随着中国审查加强 海航集团两宗海外收购交易遇阻--消息

路透香港8月1日 - 四位知情消息人士指出，由于海航集团资金汇出中国遭遇困难，至少有两起海航海外并购交易遇阻。目前中国当局正在全面打击债务推动的企业收购交易。

消息人士称，这两起受到影响的海航交易中，一起是以大约2亿英镑(2.6436亿美元)收购英国外币兑换运营商International Currency Exchange(ICE)，另一起是对瑞典一家酒店集团较大股权发出的强制性收购要约。

中国从去年下半年开始逐步收紧对资本外流的控制，减慢了国内企业的海外并购步伐。在之前的收购热潮中，中资企业大举收购各类海外资产，从电影制作公司到足球俱乐部都在其涉猎范围。

中国监管机构在6月加大压力，要求几家银行评估一些在并购交易中非常活跃的大型企业的贷款情况，这些企业包括海航、大连万达以及安邦保险。

三位参与过并购交易的香港银行人士称，中资企业在2016年花费了创纪录的2,210亿美元收购海外资产，现在严格的监管审查不仅抑制新的交易活动，而且妨碍一些原有交易的完成。

例如海航集团，该集团旗下专门从事航空、旅游和酒店管理的海航旅业在2016年4月宣布，同意收购全球最大的外币兑换运营商之一的ICE。当时海航集团大肆投资欧洲，积极扩展业务。

该交易原本预期在今年4月完成，但一位直接知情人士称，海航旅业花了几个月时间都没有获得中国监管部门的批准，允许其将资金汇至海外用于这宗规模相对较小的收购案。

“这宗交易宣布时，还没有针对资本外流的限制，”另一位消息人士提到ICE交易时说。但这位消息人士补充，“当资本管制规定出台时，海航不得不申请监管机构的批准，这需要时间。”

一桩收购交易通常需要六个月到一年的时间才能完成。中国最大的海外并购案--中国化工以430亿美元收购先正达花了约一年半才扫清所有的监管障碍。

完成较小规模的交易通常要比大型交易快一些。

但上述这两名消息人士称，由于资本管制，海航可能需要等到今年年底才能完成收购ICE的交易。海航去年完成了65亿美元入股希尔顿酒店(Hilton Hotels)的交易。

至于另一宗交易，据另外两名知情人士及海航旗下HNA Sweden Hospitality Management AB发布的公告，海航已将强制要约收购瑞典瑞德酒店集团(REZT.ST)所有已发行股票推迟到9月。

HNA Sweden Hospitality Management去年12月宣布，以每股34.86瑞典克朗(3.78美元)，强制要约收购瑞德酒店集团。在此之前，海航旅业已经收购了瑞德酒店集团51%的股份，这是去年4月收购美国卡尔森酒店集团(Carlson Hotels)交易的一部分。

HNA Sweden Hospitality Management在6月的正式投标通知中称，尚未就这项要约收购结算获得所有“必要的监管、政府或类似的审批、批准及决定”。路透看到了该通知。

了解瑞德酒店集团交易的消息人士中的其中两位称，监管和政府审批主要指的是海航无法把资金汇出中国用于这起交易。

其中一位消息人士称，如果海航无法完成收购瑞德酒店集团的交易，其所持后者略微逾五成股份的情况也会受到审查，以确定是否符合当地规定。

所有消息人士均不愿具名，因为他们没有就这些交易发表看法的授权。

海航、海航旅业、ICE和瑞典瑞德酒店集团均未立即答复置评请求。

**公司架构**

海航拥有超过1,000亿美元资产，过去两年签订了约500亿美元的并购交易，先后购入物流公司、酒店、甚至德意志银行(DBKGn.DE)的股权。据汤森路透数据显示，其中至少有80亿美元的交易仍未完成。

其中一份1月签订的协议是海航旗下美国部门购入对冲基金投资者SkyBridge Capital的股权。

SkyBridge发言人Woomi Yun周二表示，他们公司对这笔交易的融资毫不担心。海航和SkyBridge的公司代表周一都称，预计交易能在夏季结束前完成。目前美国外资审议委员会(CFIUS)正在审查这笔交易。

就在海航宣布股权变动以打消外界对它的所有权结构的疑虑时，它近期也反驳了有关公司面临银行和监管部门巨大压力的媒体报导。

中国当局正在加强审查不透明的公司结构、过高负债和高风险交易，以努力控制资本外流和维持经济稳定。(完)