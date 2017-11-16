中国9月持有美国公债规模八个月来首次下降

路透纽约11月15日 - 美国财政部周三公布的数据显示，中国9月持有的美国公债规模在八个月来首次下降，此前则在8月触及2016年7月以来高位。

中国持有的美国公债规模从8月的1.2万亿(兆)美元降至1.18万亿，但仍是美国以外最大的美国公债持有国。自1月以来，中国已增持近1,300亿美元的美国公债。

分析师此前表示，中国在2017年的多数时间都在买入美国公债，以应对人民币升值。

与此同时，美国公债的第二大海外持有国--日本的持仓规模为1.09万亿美元，减少50.7亿美元。

全球各央行9月持有美国公债规模增至6.32万亿美元，前月为6.27万亿美元。

数据还显示，外资连续第二个月买进美债。外资9月买入美债12.74万亿美元，8月买进17.48万亿美元。

10年期美债收益率在9月初为2.157%，9月结束时为2.326%。该收益率周三报2.325%。

外资9月也买进262.6亿美元的美国股票，为2016年7月来最高单月买进水平。

数据还显示，外资在9月购买809亿美元的美国长期资产，8月买进732亿美元。

不过包括短期限证券在内，外资9月卖出513亿美元，2月时曾买进1,302亿美元。(完)