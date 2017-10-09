中国十一长假接待国内游客人次和旅游收入同比增幅均逾一成--旅游局

路透北京10月9日 - 中国国家旅游局数据中心综合测算，今年“十一”假日期间（10月1日至8日），全国共接待国内游客7.05亿人次，实现国内旅游收入5,836亿元人民币，按可比口径前七天与2016年同比计算，分别增长11.9%和13.9%。

国家旅游局网站周一发布新闻稿称，本次国庆、中秋假日叠加，构成长达八天的“超级假期”，公众旅游需求集中释放，出游热情高涨，假日旅游市场保持高位运行。全域旅游方兴未艾，热点省份、热点城市旅游持续火爆,其中湖南省共接待游客6,147.32万人次，同比增长22.71%。新兴旅游目的地和地区快速增长，比如内蒙、吉林等。

新闻稿称，个性需求拉动消费，旅游休闲注重品质。旅游市场“蛋糕”不断增大的同时，旅游消费结构朝着个性化、品质化的方向升级；快旅慢游渐成主流，随着高铁和高速公路网的完善，自驾游取代团队游成为主流，告别了“走马观花”旅游时代，快旅慢游正在成为新的旅游方式。

携程网大数据显示，假日出游人群中，亲子游客预计占总人数比重为32%，家庭游客预计占总人数比重为42%。爱彼迎网数据显示，假日期间国内共享住宿预订量增长126%，旅游由走马观花走向深度体验，“客流”消费向“客留”消费转变。

今年出境客流保持平稳，自助远游深度体验。出境旅游市场基本保持稳定，团队游客比例持续下降，自助游客比例持续上升，短线游比例下降，长线游比例上升。

国家旅游局出境团队游系统及网络大数据显示，预计假日期间出境游客数将超过600万人次，其中团队游客64.19万人次。游客从近300个城市出发，到达全球88个国家和地区、1,155个境外城市，排名靠前的国家依次为：俄罗斯、泰国、越南、新加坡、马来西亚。

中国商务部监测，今年“十一”黄金周（10月1日至8日），国庆、中秋“双节”相逢，形成八天“超长”假期，全国零售和餐饮企业实现销售额约1.5万亿元人民币，日均销售额比去年“十一”黄金周增长10.3%。（完）

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