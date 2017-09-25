中国住建部称推动住房租赁管理条例尽快出台 回归房子居住属性

路透北京9月25日 - 中国住房城乡建设部最新表示，正会同有关部门积极开展调研、论证等工作，抓紧起草相关法规草案，积极推动住房租赁管理条例立法工作，逐步使租房居民在基本公共服务方面与买房居民享有同等待遇。

中央电视台新闻客户端周一援引住建部房地产市场监管司副司长杨佳燕称，将配合相关的部门积极推动住房租赁管理条例能够尽快出台，通过条例进一步规范租赁行为，保护当事人的权益，明确各方的这个权责利，为住房租赁市场的发展营造一个良好的法治环境。

住建部表示，通过立法，将明确租赁当事人的权利义务，保障当事人的合法权益，建立稳定租期和租金等方面的制度，逐步使租房居民在基本公共服务方面与买房居民享有同等待遇。同时，还要健全住房租赁监管的体制机制，明确相关各方的职责，加大对违法违规行为的处罚力度。

“我们现在也在研究住房租赁市场建设的评估体系，想通过这个评估体系来评价试点的效果，争取通过试点形成一批可推广、可复制的经验，在更大范围内来推广实施。”杨佳燕表示。

她称，让住房回归居住的这个定位，就是落实中央提出来的“房子是用来住的，不是用来炒的”，回归到它居住的本来的属性。要让所有的这个居民，不管是买房和租房，都成为他解决居住问题的一种重要的一个渠道。

中国住房租赁市场今年加速发展。7月，住建部等发布通知，明确在12个重点城市加快推进租赁住房建设，培育和发展住房租赁市场；8月国土资源部又会同住建部，确定在13个城市开展利用集体建设用地建设租赁住房试点。

截止目前，佛山、沈阳、无锡、成都、杭州、南京、郑州、北京、上海等地陆续下发通知或规定，公布了培育和发展住房租赁市场的具体举措。

央视援引住建部政策研究中心主任秦虹称，从去年开始，国务院就开始发文来推动购租并举这样一项制度，今年主要体现在各个城市层面，地方层面落地的这个力度比较大。

她称从各地政策看，不少地方按照要求，开始建立住房租赁监管平台，杜绝虚假房源和黑中介等大家普遍反映强烈的问题。目前，杭州、成都等地都已建立这个平台。

同时，出台政策的城市，多数都在文件当中明确提到，要增加租赁住房供应规模。北京、上海等地都已明确拿出部分土地专供作为租赁用地，不得出售。同时，成都等地还鼓励国有企业组建租赁公司，加大租赁供应规模。南京、无锡等地更是明确商业用房可改成租赁住房。以北京为代表的一些城市，还明确要为承租人提供更多公共服务，符合条件的甚至可落户可入学。（完）