分析：中国房价降温促使一些地产公司寻求降低风险

路透香港10月30日 - 随着中国房价泡沫逐步被挤掉，有越来越多迹象表明，一些房地产开发商，特别是有较高债务负担的那些公司，变得有所收敛。

资料图片：2013年8月，上海浦东的住宅区。REUTERS/Carlos Barria

他们正在削减资产负债表杠杆比率，或者通过和其他房地产公司建立合资企业来购地，以便降低风险，或者多元化至其他业务。

他们担心，不能再指望以较高价拿地来赚回报，生怕万一在此地块上建设的房屋价值并无相应飙升。这里的风险是，如果所建房屋价格下跌，开发商会面临昂贵的未售出物业，并因此承受损失，而此时他们的债务水平已经达成较为危险的高位。

少数公司，比如总部在天津的融创中国(1918.HK)，正在计划削减购地活动，转而聚焦更多地去出售已经建好的房屋。按销量计，融创中国为国内第六大房地产开发商，该公司以后的增速可能不会再像以前那么快，但可能会重点削减其债务比率。

融创中国副总裁高曦称，“过去我们发展得太快了。”该公司7月以65亿美元收购了大连万达集团13个旅游项目的91%权益。高曦在财报会上称，“下一步我们将放慢土地储备速度，增加销售。我们将提高获利能力，杠杆率将下降。”

融创中国希望将净杠杆率从6月底的260%降至2019年底的70%。

中国恒大(3333.HK)是企业债务第二高的中国企业，仅次于能源巨擘中油资本。中国恒大表示，计划将杠杆率从6月底的240%，到2020年底时降至70%。

中国恒大副董事长兼执行长夏海钧在业绩发布会上称，“中国地产市场已从黄金时代转至稳定发展，所以我们需要作出转变。”

**股价上涨**

9月中国新房价格连续第二个月成长疲弱，最大型城市的房价小跌，而较小型城市房价涨幅放缓，因政府意在给楼市降温的措施正在发挥作用。

过去一年，逾45个城市推出了严厉程度不一的限制性政策来遏制迅速上升的房价，一些城市还不得不推出几轮紧缩措施。

投资者对融创和恒大较为保守的做法表示欢迎，推动二者股价在本月创出纪录高点。

信贷市场对此也反应正面。恒大2025年到期的47亿美元债券自6月发行以来一直低于发行价，但现在已上扬至发行价上方。这批债券的票面利率为8.75%，目前其价格已升至发行以来最高，从而使收益率降至8%。

“我们看好该行业，是因为经历了增长阶段的现金流为负后，预计其合同销售额会较高，”Lombard Odier负责资产管理业务的基金经理Dhiraj Bajaj说，“开发商一直以土地银行的形式积累资产，现在是这些资产带来收益的时候了。”

自融创和恒大公布最新业绩以来，Bajaj的基金已增持这两家公司发行的债券。

“当前周期有所不同，开发商借助需求强劲之机清理库存，”标准人寿安本的资深新兴市场分析师Alexander Wolf表示。该公司未持有融创中国或恒大集团的任何股份。

不过并非所有业者都有冷静的头脑。

标普全球评级在9月称，房地产行业的财务杠杆状况在未来12个月只会略微改善，不太可能出现大规模去杠杆的情形。

“信用状况改善能否持续，取决于未来的销售情况；不过部分销售收入将被开发商对土地的旺盛需求所抵消，”标普分析师Cindy Huang在电话会议上指出。

**债务攀升**

房地产开发商的土地存量各异，其杠杆状况也不同，但一些业者因积极举债而格外引人注目。这种现象在规模较小的开发商中间尤为突出。

国瑞置业(2329.HK)截至2017年中的净资产负债率从2016年底时的156%升至196%。中泛控股该指标则从27.6%升至40.9%。

地价处在纪录高位加上竞争激烈，尤其是在大城市，使得开发商联手买地，以便能承担更高的价格并分担风险。

根据中信里昂证券的预估，碧桂园(2007.HK)通过合资公司购买的土地储备已从28%增至50%。

“他们的DNA里有成长基因。随着争夺土地储备之战更为激烈，我们会看到更多的合资企业。不仅会有较小规模的入股交易，而且会使债务从一些资产负债表上消失，”麦格理地产分析师David Ng称。“这有助于资产负债表好看一点儿。”

其他地产公司也在采取措施改善资产负债表，恒生地产建筑指数在近期触及2007年12月以来未曾见过的水平，该指数涵盖许多中国内地和香港的地产股。

一些主要地产公司还进行多元化发展，进军其它业务以对冲他们的押注。

中国第二大地产开发商万科(000002.SZ) (1036.HK)正在向物流和教育领域拓展，总部在北京的远洋集团(3377.HK)发展海外企业和投资，融创中国则已经将一家智能电视制造商收于麾下。

雅居乐集团(3383.HK)表示，正在考虑让“多元化的业务来支持”其主要业务，这些多元化的业务目前包括环保和酒店业务。

图表：中国地产开发商的杠杆率大多上升 tmsnrt.rs/2yV3Aoz (完)