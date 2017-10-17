中国住房租赁管理条例立法加速 房地产长效机制在路上--报载

路透北京10月17日 - 建立房地产长效机制正在路上。中国国内媒体--经济参考报周二报导称，近日，国务院法制办、住房和城乡建设部组成联合调研组，赴多地对住房租赁管理条例等征求意见和建议，住房租赁管理条例立法正在加速。

报导援引中国房地产业协会法律事务专业委员会秘书长康俊亮称，此法将成为中国第一部专门规范住房租赁的行政法规，进一步凸显了建立租售并举长效机制，加快租赁市场发展的重要性；同时，立法中如何规定租售同权及如何设计鼓励机构进入租赁行业的相关制度值得关注。

“住房租赁单独出台条例说明管理层已将租赁纳入我国住房体系重要部分，确立租赁与购买的平等地位，真正实现租售并举，”报导援引有关人士介绍称，今年5月中国已经就第一部明确规范住房租赁和销售管理的行政管理法规--《住房租赁和销售管理条例》征求意见，而下阶段《住房租赁管理条例》和《住房销售管理条例》或将分别出台。

据湖北省住房和城乡建设厅官网信息称，9月下旬专题调研组到湖北与企业、房主、租客进行座谈，听取了情况介绍，详细了解了租金水平、占收入比重、租期约定、押金标准等具体租赁情况。

住房租赁管理条例，将对租赁行为各方权责进行认定，对政府公共租赁平台建设与监管、住房租赁企业的房屋建设标准、装修设施标准和价格标准等方面予以规范，同时从税收、融资等方面对租赁企业予以支持。

报导还援引住房和城乡建设部有关人士表述称，通过立法明确租赁当事人的权利义务，保障当事人的合法权益，建立稳定租期和租金等方面的制度，逐步使租房居民在基本公共服务方面与买房居民享有同等待遇。同时健全住房租赁监管的体制机制，明确相关各方的职责，加大对违法违规行为的处罚力度。

去年年底中央首提要准确把握住房的居住属性，以满足新市民住房需求为主要出发点，建立购租并举的住房制度，让房地产政策悄然发生变化。今年7月，住建部等九部委下发通知，选取广州、深圳、南京、杭州等12个城市作为首批开展住房租赁试点的单位，再度明确购租并举，租售同权。

随后，国土部、住建部联合发布利用集体建设用地建设租赁住房试点方案，确定北京、上海、南京、杭州等13个城市进行集体建设用地建设租赁住房试点，正式开启租房时代。(完)