综述：中国楼市继续稳步降温 一线领跌三线热度犹在

撰写 宿泱韫

路透北京7月18日 - 中国国家统计局最新数据显示，处于调控之下的国内房地产市场并未“大起大落”，而是延续稳步降温格局，一线房价步入小幅下行，三线楼市则热度仍在，严调控和去库存并行，目前呈现冷热有度的良好效果。

不过楼市稳的较理想状态能否持续到下半年仍存在诸多不确定。不利的一面是房地产销售增速仍在下行，刚刚闭幕的中央金融工作会议再次强调去杠杆的政策基调，意味着楼市资金面还将逐步收紧；但另一方面，去库存效应预计还能延续，多城增加土地供应，又有利于支撑楼市。

“一线城市新房和二手房价环比出现了两年以来的首次下降，政策高压下热点市场依然会维持平静，年内难获喘息机会。”交通银行金融研究中心高级研究员夏丹表示。

她指出，同比方面，仅三线城市随着商品房热销其房价同比增速有所抬升，一二线城市增速均继续下降，各线城市间增速呈收敛态势。

路透根据国家统计局周二公布数据测算，今年6月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升10.2%，连涨21个月，低于上月的10.4%。从环比看，6月上涨0.7%，连涨26个月，涨幅持平于前月。

统计局城市司高级统计师刘建伟在解读中称，70个大中城市中，一二线城市房价同比涨幅连续回落。据测算，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比平均涨幅均连续九个月回落，6月份比5月份分别回落2.6和1.9个百分点。

二线城市新建商品住宅价格同比平均涨幅连续七个月回落，6月份比5月份回落0.5个百分点；二手住宅价格同比平均涨幅连续五个月回落，6月份比5月份回落0.1个百分点。统计局解读中并未提及三四线楼市的表现。

中原地产首席分析师张大伟认为，一二线城市房价下行拐点出现。本轮楼市发展经过两年，从2015年初的一线城市拉动，到2016年的二线城市拉动，进入2017年，市场再次出现逆转分化，一线热点城市在调控的影响下，出现了明显下调，特别是二手房价格，北京等部分热点城市下滑明显，北京新建住宅价格全国跌幅第二，二手房价格跌幅继续全国第一。

“目前全国大部分热点城市已经加码调控，后续依然会有加码的可能性。”他表示，从市场走势看，一二线涨幅回落已经出现，整体市场的热度从过去的一二线转移到三四线。6月市场继续退烧，后续预计在传统淡季7-8月市场降温会比较明显。

数据显示，一线城市北京、上海、广州、深圳6月新建商品住宅销售价格指数同比涨幅分别为11.5%、10%、17.9%和2.7%，环比则分别为-0.4%、-0.2%、0.5%和持平。

中国70个大中城市房价同比与环比走势图： tmsnrt.rs/2uCRTBt

中国全国、北京、上海及深圳房价走势图： tmsnrt.rs/2vbUIGp

**三四线楼市热度犹在**

与5月相比，三四线楼市降温并不明显。易居研究院智库中心研究总监严跃进点评称，从房价增幅排名来看，三四线城市房价上涨幅度依然较大。

统计局数据显示，6月新建商品住宅价格指数中，环比涨幅居前的城市分别为洛阳（2.4%）、蚌埠（2.1%）、北海（2.1%）、襄阳（2.0%）、徐州（1.8%）；三亚、北京、无锡等地则跌幅居前。

据易居统计，新建商品住宅价格指数中三线城市环比增幅为0.9%，远高于一线的几近持平和二线的0.6%，同比增幅进一步扩大至9%，接近一线和二线10%左右的水平。

“全国70城房价指数在今年上半年总体上呈现了持续降温的态势，尤其是各类严厉管控政策下，比如说限购限贷、认房又认贷等政策下，房地产市场降温态势明显。”严跃进预计，三季度会继续收窄，即市场逻辑不变，延续二季度数据的走势，另外要警惕一些“场外”的房价上涨，类似双面合同等现象。

销售数据也反映出三四线楼市的增长动力。统计局此前公布的6月单月商品房销售面积和销售额增速分别为21.4%和30.3%，为上半年次高和最高。

交通银行的夏丹指出，结合CREIS中指数据，一线和二线代表城市成交同比均显着下降，销售的增长主要来自于三四线城市的发力，实现了热点地区降温和去库存地区热销的双重目标。今年以来去库存保持了良好节奏，待售面积每月以平稳的速度下降。

**喜忧参半**

对于下半年楼市的走势，市场人士普遍认为，在资金面收紧的大环境下，会延续降温的走势，但土地供给有所增加、去库存仍在发力将会提供一定支撑。

“五年一度的全国金融工作会议召开，虽未言及地产，却与地产息息相关。作为经济一大实质性的支柱产业，经济去杠杆意味着房地产也需要去杠杆。”夏丹认为，房地产领域面对交投过热和库存高企的两重天，其任务早已不局限于去库存一头，而是同时需要有针对性的抑泡沫、去杠杆，这一点在去年四季度起的政策中已有明显体现。

她称，房地产开发企业主要融资渠道将继续呈现不同程度的限制和收紧，或倒逼部分开发商视野重移海外，不过这些渠道同样也面临着融资成本提升的客观现状。在银行信贷范围内，开发贷款政策一直较严格，去杠杆的重点在按揭贷款方面，上半年在房企各项资金来源中，个人按揭贷款同比增速仅为6.7%，较去年上半年增速回落达50个百分点。

德国商业银行经济学家周浩则表示，未来银行对房地产的融资可能会收紧一些，但也只是边际性的收紧，对此并不是很担心。

夏丹认为，房地产开发投资增速下行趋势确立，但下滑幅度不会太大。原因在于“两条线”：主线是方向问题，趋势性向下取决于两个制约因素，销售端下滑的拖累和金融端收紧的约束（包括融资渠道缩窄和资金成本提升）；副线是幅度问题，下行空间有限则是来自于两个支撑因素，土地供应增加和去库存效应延续。

近期多个城市宣布增加供应，以稳定房地产市场预期。

北京市表示，将推进清单项目尽早入市、尽早形成市场实际供应；河南住建厅发通知，条款提到郑州要加快供地节奏，力争上半年完成全年供地计划的50%以上，年底前全面完成当年土地供应计划，对未按要求完成年度供地计划的市、县（市）政府要进行约谈问责；上海市也表示，“十三五”期间（2016-2020年）上海城镇住房供应总量以及住房用地供应总量将明显增加，其中新增住房供应总套数约170万套，比之前五年增加60%左右，其中商品住房约45万套。（完）