中国11月房价指数稳中趋缓 但二三线受年末推盘影响环比微升（更新版2）

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路透北京12月18日 - 最新数据显示，中国热点楼市在严厉调控下11月继续降温，房价多数已低于去年同期；而非热点的二、三线城市则受年末积极推盘影响，保持了一定热度，部分城市房价环比上升。整体而言，房价延续了稳中趋缓的态势。

不久前召开的中央政治局会议强调，明年要加快住房制度改革和长效机制建设，而稍早住建部等多部委会议指出，要坚持调控目标不动摇、力度不放松，保持调控政策的连续性稳定性，意味着调控政策暂不会放松，鼓励租赁等长效机制建设则在纷纷落地。

“11月全国楼市分化加剧，一线跌幅加速，但二三线城市出现了相比10月的环比上涨，整体看，楼市平稳程度依然看政策力度。”中原地产首席分析师张大伟称，全国房地产市场持续分化，过热城市的虚火被抑制，三四线城市依然高温中。

路透根据中国国家统计局周一公布数据测算，今年11月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升5.1%，连涨26个月，但涨幅连续第12个月收窄，低于上月的5.4%；环比看，11月上涨0.3%，连涨31个月，与上月环比涨幅一致。

“11月份，‘分类调控、因城施策’房地产市场调控政策效果继续显现，70个大中城市中15个热点城市房地产市场总体继续保持平稳。”统计局城市司高级统计师刘建伟表示，从同比看，有11个城市新建商品住宅价格下降，降幅在0.2至3.2个百分点之间，说明这些城市新建商品住宅价格已低于去年同期水平。

据其介绍，70个大中城市中一线城市房价环比下降，二三线城市房价环比略有上涨。初步测算，11月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比分别下降0.1%和0.2%。

二线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比分别上涨0.5%和0.3%，涨幅比上月分别扩大0.2和0.1个百分点；三线城市环比则分别上涨0.4%和0.3%，涨幅均比上月扩大0.1个百分点。

中国70个大中城市房价同比与环比走势图：tmsnrt.rs/2osWeVr

中国全国、北京、上海及深圳房价走势图：tmsnrt.rs/2CQ6kTs

中国股市上证地产类指数.SSEP早盘收跌0.56%，沪综指.SSEC收低0.13%。

中国住房城乡建设部上月会同国土资源部、央行召开部分省市房地产工作座谈会称，要坚持调控目标不动摇、力度不放松，保持调控政策的连续性稳定性；并加强金融管理，平衡好房地产业与其他行业的资金配置，防止资金违规流入房地产。

**二三线热度仍在**

对于11月房价环比略有转暖，交通银行金融研究中心高级研究员夏丹称，11月70个大中城市新建商品住宅价格算数平均环比上涨0.42%，较上月有所扩大，主要是二三线城市销售回暖所致。11月部分房企年末加速销售促业绩收官，叠加去年同期低基数，商品房单月销售面积和销售额增速都有明显反弹，分别为5.3%和13.3%。

中原的张大伟也指出，二三线房价再涨，主要原因在于，8-10月各地在大会影响下，政策严格执行，入市项目少，到了11月部分城市入市项目增加。特别是前期部分二三线城市供应少，在入市增加下，市场活跃度提高，购房者在二三线城市依然积极购房。

统计局数据显示，11月涨幅居前的城市依然集中在二三线，分别为乌鲁木齐（新建商品住宅环比涨幅1.9%）、湛江（1.5%）、桂林（1.3%）、西宁（1.3%）、昆明（1.2%）、呼和浩特（1.1%）、大连（1.0%）、银川（1.0%）、丹东（1.0%）等，均为非调控热点的二三线城市。

在70个大中城市中，新建商品住宅价格环比下跌和持平的城市均只有10个，深圳和广州环比分别下跌0.1%和0.2%，北京和上海为持平。新建商品住宅价格同比下跌的城市有11个，分别为深圳、福州、南京、无锡、成都、郑州、杭州、上海、北京、合肥、天津，均为重点调控的热点城市。

交通银行的夏丹预计，明年“房住不炒”定位强化，“四限”严控的大环境不会改变，一线和部分二线城市或好于今年但难以出现明显起色。十九大以后“去库存”的提法不再成主流，在销售面积中占比60%以上的三四线城市将逐渐退出各项去库存的刺激政策，这将使商品房成交失去重要支撑。

“总的来看，2018年商品房销售面积同比增速或回落至-10%~-5%。三四线城市销售动力减弱，增速将再次回落至一二线城市之下。”她称。

路透最新季度调查结果显示，在“房住不炒”总基调下，中国住宅均价将延续涨幅收窄之势，明年上半年预计上涨2%，到年底降至同比涨幅持平，三四线楼市的降温是影响房价涨势的主要因素之一。

中原地产研究中心统计数据显示，截止12月13日，年内全国房地产调控政策发布接近110个城市与部门（县级以上），发布的调控政策次数多达250次以上。张大伟称，相比往年房地产调控，中央部委发布一个国几条，地方政府发布一个地方落地政策，2017年调控的最大特点是，手术刀式的精准调控，针对市场变化调整调控内容与加码力度。

他指出，以11月的36条政策为例，内容中，提及租赁的政策有16条之多，包括成都、北京、深圳、武汉、浙江、郑州、江西、东营、菏泽等城市；从租赁政策内容和城市看，一二三线城市都在鼓励租赁政策落地。

“对于房地产调控来说，租购并举是房地产长效调控的政策之一，鼓励租赁消费，稳定租赁关系，赋予租房者更多的权利，是科学住房观念的一个重要环节，更可以避免房地产市场大起大落，减少非理性购房需求。”他说。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

同比(%) 环比(%)

11月 5.1 0.3

10月 5.4 0.3

9月 6.3 0.2

8月 8.3 0.2

7月 9.7 0.4

6月 10.2 0.7

5月 10.4 0.7

4月 10.7 0.7

3月 11.3 0.6

2月 11.8 0.3

2017年1月 12.2 0.2

2016年12月 12.4 0.3

11月 12.6 0.6

10月 12.3 1.1

9月 11.2 2.1

8月 9.2 1.5

7月 7.9 0.8

6月 7.3 0.8

5月 6.9 0.9

4月 6.2 1.2

3月 4.9 1.1

2月 3.6 0.6

1月 2.5 0.4

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）