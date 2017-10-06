中国批准惠普以11亿美元收购三星打印机事业 但设下限制

路透北京10月6日 - 中国商务部周四表示，已经批准惠普(HPQ.N)以11亿美元收购三星电子(005930.KS)旗下打印机(印表机)事业，但附加限制性条件，因对惠普在国内激光打印机市场的支配地位存有疑虑。

惠普在2016年9月宣布这项收购案，期望能藉由着重于多功能打印机、以及在产品解决方案中进一步嵌入移动及云端打印技术，打破550亿美元的复印机(影印机)市场格局。

惠普当时期望能在12个月内完成交易，这取决于监管审查。

中国商务部周四稍晚发布一份声明稿指出，惠普应继续以公平、合理的供货条件销售A4激光打印机产品，并每半年向商务部反垄断局提交定价信息及相关数据。

商务部并称，惠普不得收购任何其他打印机制造商在中国A4激光打印机业务的任何份额，即便是少数股权投资。

商务部并要求惠普在A4激光打印机原装耗材的广告宣传上，不会针对中国的潜在客户进行虚假或误导性的广告宣传或推销，不会宣称第三方耗材不能兼容A4激光打印机产品。

惠普发言人在一封电子邮件中表示，公司预期将在12月31日止的第四季内完成收购。她对中国商务部的审查程序未予置评。

目前无法取得三星方面的评论。(完)