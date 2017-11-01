综述：中国抗霾及打击金融风险的行动令亚洲经济增长冲刺步伐放缓

路透香港11月1日 - 中国10月份制造业产出增长放缓，给亚洲整体制造业活动带来威胁，针对减少空气污染的严格措施迫使工厂减产，而对金融业高风险行为的打击也令中小企业承压。

2017年4月16日，中国北京，雾霾天气里的高楼。REUTERS/Jason Lee

尽管周三的企业调查显示，亚洲的出口推动型扩张态势仍在继续，但数据已开始反映出今年稍早冲刺之后的疲劳迹象，暗示区域经济成长已经见顶。

不过，路透调查的多数分析师仍预期，如果没有任何意外冲击，全球经济未来一年还将继续保持平稳增长，即便中国增长动能在逐渐减弱。

西方经济体上周发布的类似初步调查结果看起来较为稳健，不会破坏美国联邦储备委员会(美联储/FED)逐步缩表以及欧洲央行放缓购债的计划。而英国央行也可能在周四进行2007年以来首次升息，不顾英退相关影响。

凯投宏观(Capital Economics)分析师称，从近期数据分析，今年全球经济增幅料在3.5%左右，而且到2018年应该也能维持这一增速。

财新/Markit周三联合公布的报告显示，中国10月制造业PMI创下四个月最低增速，而且企业继续裁员，尽管新订单和新出口订单指数则双双回升。

财新/Markit联合公布的中国10月制造业采购经理人指数(PMI)为51.0，持平于上月，与路透调查预估中值一致。

但产出增速明显放缓，接近荣枯分水岭50。

日本、韩国、印尼、台湾、越南和印尼的PMI调查也显示，增速开始放缓，马来西亚的制造业活动还出现萎缩。

“我们预计未来几个月(中国的)增长动能将减弱，因信贷增长放缓、中共十九大以后财政支持力度减弱、以及环境治理都将构成进一步的拖累，”凯投宏观的中国经济学家Julian Evans-Pritchard说。

在财新报告之前发布的官方制造业调查显示，10月制造业PMI降至三个月低点，受房地产市场走软、环保限产导致高污染高耗能行业经营活动持续放缓等有关。

中国前三季度国内生产总值(GDP)同比增长近7%，受钢铁等高污染高耗能行业复苏支撑。预计全年6.5%左右的预期增长目标将顺利实现。

然而，推动经济增长的两股重要力量--房地产和建筑业活动已经感受到政府给楼市降温措施的压力。随着监管机构打击高风险借贷形式，借款成本上升也使部分公司受到打击。

多位官员在上月举行的十九大强调，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，暗示将进一步采取措施抑制金融体系的过度冒险行为，这一信号刺激中国10年期国债收益率飙升至三年最高。

“财新PMI指数反映的是规模较小的公司，这些企业处于去杠杆化改革的风口浪尖，”荷兰国际集团(ING)大中华区经济学家Iris Pang说。

“我认为这不是一次性的过程。”

**科技产业发展强劲 **

全球对电子产品的强劲需求，刺激亚洲以科技产品出口为主的韩国、台湾和日本等地经济及企业获利稳健增长。

台湾周二公布的第三季经济增速创下两年半来最高，得益于高科技产业的增长，以及苹果(AAPL.O)新款iPhone和其他电子产品的上市。

台湾10月日经制造业PMI降至三个月低点53.6，但仍是亚洲最高。

周三出炉的数据显示，在记忆体芯片销售激增助力下，韩国10月出口连续第12个月增长，不过增速较9月放缓。

“随着年关临近...超级科技周期可能放缓，”法国外贸银行(Natixis)新兴亚洲资深经济分析师Trinh Nguyen称。

该分析师认为，近期科技行业复苏属于周期性的，而非结构性的；此外，由于比照去年相对疲弱的表现，2017年的增速在一定程度上被夸大。

亚洲金融市场对PMI数据几无反应，投资者关注的焦点是美国总统特朗普及共和党推动的减税计划的进展，以及特朗普即将宣布的美联储下任主席人选，这些将会为未来数年的全球经济塑造成长和政策前景。

美联储今年已经两次升息，而且可能还会在12月再度升息。美联储周三将结束为期两天的政策会议。周二出炉的数据显示，美国10月消费者信心升至近17年高位，这进一步加强美联储在12月升息的预期。

中国官方PMI与美国10年期公债收益率对比图：tmsnrt.rs/2gUNNiM(完)