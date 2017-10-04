中国进口的美国大豆船货遇拖延 因飓风灾害令美豆质量受损

路透新加坡10月4日 - 两位消息人士表示，中国自美国进口的大豆船货可能会被推迟至少两周，因在飓风袭击之后，供应商难以找到高质量的大豆。

他们警告，船运的拖延可能导致10月底和11月初市场供应紧张，从而推动中国的豆粕和豆>价格攀升。中国是全球最大的大豆进口国。

“出口商正在要求中国买家降低质量要求，不过他们没同意，”一家国际贸易公司驻新加坡的贸易员表示。这家公司在中国有油籽加工厂。由于未被授权接受媒体采访，这位贸易员拒绝透露身份。

近几周中国一直在抓紧买入美国大豆船货，以便抓住7月中旬以来大豆价格Sv1下降了近10%的机会。全球大豆贸易量的约65%是中国买进的。

但密西西比河三角洲附近产出的收割较早的大豆受到了上个月飓风灾害的袭击，贸易消息人士称这使得出口商难以达到与中国买家协商的质量标准。

交易员称，大豆品质不佳导致发货延迟，在墨西哥湾货运码头，等待时间从每年同期的通常五天延长至10-12天。

天气乾旱导致密西西比河水位较低，也可能在收割逐步加快之际使作物运输延迟的情况越发严重。

老化船闸的维护也拖慢密西西比河及其支流上的航行速度，导致中西部作物运往墨西哥湾货运码头的成本涨至纪录高位附近。

河岸上的谷物仓库渐渐填满，美国农户很难找到地方储存刚刚收获的玉米和大豆。

“一些中国买家正试图从美国西北部太平洋沿岸港口订购船货，”一位中国国有贸易公司的交易员说。这位交易员要求匿名。

“我们认为这只是一个临时问题--接近10月末和11月初，供应会有一些紧张，将会支撑豆粕和豆油的价格。”

西北部太平洋地区通常是小麦的出口枢纽，而非大豆。

这位交易商表示，中国目前的大豆供应充足，之前几个月从巴西进口了创纪录的大豆。

根据海关数据，中国8月进口845万吨大豆，为该月份的纪录高点，因加工利润率改善刺激了需求。

中国海关总署的数据显示，8月进口较上年同期的767万吨增加10.2%，但比7月的1,008万吨减少16.2%。(完)