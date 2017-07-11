香港《经济日报》：中印关系 一带一路最大障碍

（7月11日社评）

中印在边境增兵对峙，两国领导人在G20峰会上不谈判。双边关系转差的底因是中国崛起，并倡议一带一路，威胁印度长远利益，利益难以调和的矛盾，随着边境摩擦更凸显出来。

中印俱是正在崛起的亚洲大国，不但在资源和经济上竞争，更在军事和政治影响力互相竞逐，再加上领土纠纷，以及中国长期支持印度的宿敌巴基斯坦，令双边关系不冷不热。

随着国家主席习近平在2013年提议发展一带一路的跨国经济带，令中印关系日趋恶化，因为印度位处一带一路的中段关键节点，中国发展一带一路，将威胁到印度在南亚的地缘利益。

中国重新打造丝路，包括在沿途兴建一些连接中国主要城市的高速公路，其中斥巨资辟建的「中巴经济走廊」，从新疆喀什兴建一条公路，贯穿巴基斯坦直抵阿拉伯海的瓜达尔港。对印度来说，一带一路有撬走斯里兰卡、马尔代夫等邻邦，资助宿敌巴基斯坦之嫌，令中国的影响力渗透整个南亚，损害到印度的利益。

为配合海上丝绸之路，中国近年打造一支远洋舰队，并斥资在缅甸、斯里兰卡、巴基斯坦、马尔代夫和非洲吉布堤建深水港，打造战略支点，确保中东石油的海上航运安全。随着中国军舰在印度洋部署，在威胁印度的地缘利益。

正因为一带一路损害到印度的长远利益，令印度一直非常拒抗，总理莫迪2014年提出「季风计划」，来抗衡海上丝绸之路威胁，但计划没成功，惟有冷待一带一路，例如杯葛参加今年5月的峰会，不利其推进步伐。

中国上月有意在与不丹有领土争议的洞朗修路，印军以不丹求援为藉口，进驻洞朗。此因洞朗扼住印度西里古里走廊的咽喉，一旦中国切断这条走廊，印度东北部7邦会陷入被包围局面，甚至撬走印度的附庸国，如不丹。目前已演变为中印两军对峙，虽有擦枪走火之虞，但导致战争的风险甚低。

西方并不如中国般看好一带一路，认为个中难阻甚多，如沿线国家不少政治不稳、不少项目在经济上并不划算等，但真正的最大阻碍，实是中印中长期利益矛盾。若印度即使不参与，但亦不千方百计拖后腿，对北京而言很可能已是最好的发展。如何稳住中印关系，以便推动一带一路，考验北京的外交政经手腕。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。