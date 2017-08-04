中国国防部称强烈要求印方撤回越界部队 印方要打消任何以拖待变的幻想

路透上海8月4日 - 中国国防部新闻发言人任国强就印度边防部队非法越界进入中国领土发表谈话称，印方要打消任何以拖待变的幻想，中方强烈要求印方立即将越界的边防部队撤回边界线印度一侧，尽快妥善解决此次事件，恢复两国边境地区的和平与安宁。

中国国防部官网周四晚间刊发谈话称，事件发生以来，中国本着最大善意，努力通过外交渠道解决当前事态。中国军队从维护两国关系大局和地区和平稳定出发，始终保持高度克制。

“但善意不是没有原则，克制不是没有底线。印方要打消任何以拖待变的幻想。任何国家都不应低估中国军队履行保卫和平之责的信心和能力，都不应低估中国军队维护国家主权、安全、发展利益的决心和意志。”任国强称，“中国军队将坚定不移地维护自己的领土主权和安全利益。”

8月2日，中国外交部公布《印度边防部队在中印边界锡金段越界进入中国领土的事实和中国的立场》文件。6月18日，印度边防部队非法越界进入中国境内阻挠中方的修路活动。

截至目前，印边防部队仍有人员和机械非法滞留在中国领土上。印方行为严重侵犯中国主权和领土完整，违反1890年《中英会议藏印条约》，违反《联合国宪章》，是对国际法基本原则和国际关系基本准则的粗暴践踏，性质非常严重。

中国国家主席习近平周二在庆祝中国人民解放军建军90周年上讲话称，中国绝不搞侵略扩张，也决不允许中国领土被分裂出去，人民军队要坚决维护国家主权和发展利益，维护地区和世界和平。

习近平稍早在建军90周年阅兵时讲话指出，要把中国的人民军队建设成为世界一流军队，中国军队有信心、有能力打败一切来犯之敌，有信心、有能力维护国家主权、安全、发展利益。（完）