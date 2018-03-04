工商联提案建议将中国个税起征点由3500元倍增至7000元

路透上海3月3日 - 中国全国人大和政协”两会”召开在即，个人所得税改革再度成为关注热点。继致公党中央、农工党中央提出以家庭征收个税的提案后，全国工商联亦向全国政协提出提案，建议将个税起征点从目前的3,500元人民币提升至7,000元。

21世纪经济报导并引述该提案建议，降低个人所得税最高边际税率，建议从3%-45%降至3%-30%以下；同时提高个人自行纳税申报起征点，由目前12万元再提升至24万元。

中国于1980年开始征收个人所得税，最初800元/月的免征额一直持续了20多年，直到2006年1月才提高至1,600元，之后又在2008年3月将免征额进一步提高到2,000元，2011年9月继续提升至3,500元后一直维持至今。

同时，在全球减税浪潮背景下，按照供给侧结构性改革给企业降成本的要求，工商联提案并建议将企业所得税率由25%降至15%-20%，以提升中国企业在全球竞争力。

此外，该提案还建议将国税和地税合并，这样既有利于政府减少税务监管的投入，还可以降低企业因现行国、地税分立体系而产生的多头管理的成本等。

去年12月，美国参议院通过税改法案，税改框架建议将个人税率从七档改为三档：12%、25%和35%；建议将企业税率从目前的35%下调至20%。按此看，美国新税改政策实施后，中国个税最高税率比美国高10个百分点，企业税税率比美国高5个百分点。

“这对全球资金流动及其背后的全球经济格局将产生重要影响。”全国工商联在提案中指出，当前中国税制改革面临欧美等大幅减税和国内税制改革进程缓慢的双重压力。中国现行税制存在的主要问题有，分税制权责不清、多头管理，税费结构不尽合理，企业税负偏高。（完）