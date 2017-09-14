（更正）综述：中国工业投资全面逊预期四季度放缓压力大 仍侧重去杠杆防风险

(更正内文第11段提及，10年主力合约涨幅一度扩大至“0.35%”，非“35%”)

作者/宿泱韫

路透北京9月14日 - 继7月中国经济数据放缓后，8月工业、投资和消费再度全线逊于预期，除多雨天气等季节性因素之外，近期全面展开的环保大督查导致部分工业企业限产，并推高工业品价格，也是重要拖累因素，不过分析人士仍然认为中国经济保持了平稳运行，完成年度任务无虞。

他们指出，中国经济既没有新周期，也不存在硬着陆，受房地产销售降温等影响，四季度经济下行压力加大，下半年仍能在6.5%以上水平。中国经济正处于新旧转换时期，直面房地产长效机制、地方债务风险、企业高负债率和僵尸企业处置等问题是当前政策重点，预计年内货币政策中性偏紧，金融去杠杆进程不会中断。

“从整体的数据看，虽然8月份的工业，消费，投资都在回落，但完成全年的经济目标并无问题，货币政策也以去杠杆和防范金融风险为主，松动的可能性并不大。政策仍会保持原有的基调。”中国国家信息中心宏观经济部主任牛犁表示。

他指出，工业增加值呈回落态势，结合此前公布的8月PPI涨幅超过预期，上游原材料等领域价格大涨，显然与中国正在进行的环保大督查有关，要治理大气污染关停很多环保不达标的生产企业，导致钢铁，煤炭等原材料领域价格上涨。这也是中国经济转型过程中必须承受的代价。

中国国家统计局周四公布，8月规模以上工业增加值同比增长6%，社会消费品零售总额同比增10.1%，1-8月固定资产投资同比增长7.8%，分别逊于路透调查预估中值的6.6%、10.5%和8.2%。

工业增加值增速创年内低点，消费为2月以来低位，投资则跌至2000年以来最低，前个低位是1999年全年的6.3%。

环比来看，8月工业、投资和社会消费品零售总额分别增长0.46%、0.57%和0.76%。1-8月份民间固定资产投资同比增长6.4%，不及前7月的6.9%。

国家统计局新闻发言人刘爱华指出，在这个月的数据中，个别数据确实出现了一些放缓，但是观察经济要从多角度、多维度进行观察，短期的波动经常会受到一些非经济的因素，比如气候、基数等方面的影响，它不一定能够代表整体的趋势。

“8月份经济运行的基本面没有发生大的变化，生产需求比较稳定，经济结构调整继续推进，质量效益继续提高，应该讲稳中有进、稳中向好的态势是没有发生变化的。”她表示。

刘爱华称，8月份规模以上工业增加值同比增长6%，继续稳定在6%以上的水平，仍处在近两年来的增长区间内。之所以7、8月份工业生产连续放缓，一方面高温多雨的气候确实对工业生产和经营造成了一定的负面影响，停产检修的工业企业有所增加。另一方面，和结构调整有比较大的关系，高耗能制造业的增长是回落的，高技术产业增加值、装备制造业增加值等同比增速加快。

8月中国经济数据全面低于预期，打破银行间债市连续多日的偏弱震荡格局，早盘国债期货应声上行，10年主力合约CFTZ7涨幅一度扩大至0.35%左右；现券收益率下行幅度明显，10年国开债、国债活跃券收益率分别走低至上周低点。中国股市沪综指.SSEC早盘下跌0.17%。

但亚洲股市周四持稳，在触及10年高位后进行整固，而且似乎对低于市场预期的中国数据淡然处之 。

中国月度工业增速和制造业PMI图表：tmsnrt.rs/2f6NEYr

中国房地产开发投资、商品房销售及库存图表: tmsnrt.rs/2jqkC7u

**经济下行压力加大**

前八月投资累计增速降至近18年低点，主要受基建投资明显放缓影响，房地产和制造业投资则保持了一定韧性。不过分析人士仍担忧地产销售持续降温对投资会有滞后影响，且下半年财政支出力度恐不及上半年，对基建有进一步拖累。整体而言，经济下行压力会在四季度显现。

国开证券研究部副总经理杜征征表示，7.8%的固定资产投资增速低于预期。三大投资中，基建投资同比仅增长11.4%，为近18个月以来新低，是投资低于预期的重要原因。虽然去年同期基数提升有一定影响，财政支出放缓也拖累了其增速。

“综合宏观与中观高频数据而言，需求弱复苏以及再通胀效应助推经济保持较高增速，经济稳中有落趋势不改，短期下行压力相对可控。”他说。

海通证券宏观的姜超、顾潇啸则指出，财政支出大幅减弱和去年同期高基数，令基建投资大跌转负，成为主要拖累。棚改政策力度减弱叠加房贷利率上升，地产销售重回下行通道，或再现负增长。土地购置和新开工面积当月增速受基数效应干扰涨跌互现，但地产需求降温令两者累计增速同步下滑。

他们称，从需求、生产两个维度看，8月经济均继续走弱，其中工业、投资均创下年内新低，消费则是半年内新低。而作为经济领先指标的地产销量，虽较7月略有反弹，但也处在一年半以来的低位。“随着地产销量持续走弱、工业库存由补转去、财政支出放缓，以及环保限产来袭，下半年经济下行压力将逐步显现。”

申万宏源首席宏观分析师李慧勇则预计今年9月到明年3月这六七个月间，环保都很严。环保因素对经济的影响有点提前，前三季度无忧，但四季度有下行压力，下半年在6.7%左右，全年6.8%。

中国财政部此前公布，8月份，全国一般公共预算收入10,652亿元人民币，同比增长7.2%；全国一般公共预算支出14,647亿元，同比增长2.9%，为年内支出增幅最低，这也与加快支出进度，部分支出在前期体现有关。

**四头灰犀牛**

尽管7、8月经济数据不及预期，市场人士对中国经济走势仍很淡定，认为决策层并无必要调整当前政策立场，年内货币政策依然中性偏紧，侧重点停留在金融去杠杆防风险。

中信建投宏观债券黄文涛指出，中国经济没有新周期，也没有硬着陆。本轮中国经济企稳回升是经济长期下行中政策刺激的结果，并非需求改善所致。随着政策的渐次退出和需求趋弱，下半年经济下行压力逐渐加大，三四季度经济将如期温和下行。

“货币政策不会宽松，金融监管还有下半场。”他表示，中国处于旧周期的下半场，处理旧周期的问题是未来政策方向。房地产长效机制、地方债务风险、企业高负债率和僵尸企业处置问题，是四头需要直面的灰犀牛。明年增长或降至政策目标的稍次要位置。

华宝信托宏观分析师聂文则表示，8月数据以平稳为主，还在平台位置，就目前看有些担忧四季度经济，后续看房地产投资在四季度会有所消退，加之金融去杠杆防风险紧缩效应显现，大宗商品价格上涨人民币升值对中游产生压力，四季度GDP增速可能从6.8%的水平降至6.6%左右，明年下行压力体现更明显。

“预计今年政策仍是中性偏紧，明年则会中性偏松，但不会放松太多，工业企业盈利足够应对放缓情形。”他称，中国存款准备金率目前确实偏高，但今年正值金融去杠杆攻坚阶段，降准可能会功亏一篑，明年经济放缓、去杠杆也进行的差不多了，这时可能会通过降准来对冲下行压力。

不过九州证券全球首席经济学家邓海清仍然认为有必要降准。他称，8月经济数据明显走弱，经济数据的走弱全面证伪“经济新周期归来”，降准可能带来经济过热的可能性不存在，央妈是时候把“降准”提上议事日程了。“降准+公开市场回笼”将是未来最佳货币政策组合，一方面可以保持货币政策中性基调不变，另一方面可以有效解决当前银行的结构性问题。

中国此前公布，8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，高于路透调查预估中值1.6%，并创七个月新高；8月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.3%，亦高于路透调查预估中值5.6%，PPI连续一年同比正增长，并创四个月新高。（完）