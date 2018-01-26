中国2017年工业企业利润增速创六年最高 采矿制造业等拉动明显

路透北京1月26日 - 在多数行业利润增加、企业盈利能力增强和资金效率改善等多重利好因素下，中国2017年规模以上工业企业利润同比增速创六年来最高，采矿业、制造业利润增幅最为明显。

中国国家统计局工业司何平周五表示，总体看，2017年工业利润实现快速增长，主要得益于供给侧结构性改革的深入推进，去产能、降成本等政策措施有效落实，新动能加快成长，结构调整、转型升级步伐加快，企业生产经营环境得到明显改善。

“下阶段，要继续坚定不移深化供给侧结构性改革，坚定不移加快工业领域新经济发展壮大，稳步实现工业经济从高速发展向高质量发展的转变。”他称。

国家统计局周五发布数据，2017年规模以上工业企业实现利润总额75,187.1亿元人民币，比上年增长21%，增速比2016年加快12.5个百分点。此前最高增速为2011年的25.4%。

数据并显示，12月份规模以上工业企业利润同比增长10.8%，增速比11月份放缓4.1个百分点，为年内最低。

联讯证券宏观研究员张德礼对此认为，这主要和PPI 12月的同比回落有一定关系，“PPI同比回落，意味着工业品价格涨幅放缓，会影响工业企业收入。”

何平解读称，去年在41个工业大类行业中，37个行业利润比上年增加，比上年多8个行业。其中，采矿业利润由2016年的下降27.5%转为2017年的增长2.6倍；制造业利润增长18.2%，增速比2016年加快5.9个百分点；高技术制造业利润增长20.3%，增速高于其他制造业。

从盈利能力看，2017年规模以上工业企业主营业务收入利润率为6.46%，比上年提高0.54个百分点，工业企业盈利能力明显增强。

从运行质量看，去年规模以上工业企业产成品存货周转天数为14.4天，比上年减少0.5天，资金效率有所改善；工业企业每百元资产实现的主营业务收入为108.4元，比上年增加3.7元；人均实现主营业务收入为131.5万元，比上年增加15万元，产出效率有所提高。

**杠杆率下降，企业成本持续降低**

何平认为，随着供给侧结构性改革的推进，2017年工业领域重点改革成效明显，主要表现在杠杆率下降、企业成本继续降低以及去产能取得积极进展。

数据显示，2017年末，规模以上工业企业资产总计112.3万亿元，比上年增长6.9%；负债合计62.3万亿元，增长5.7%；所有者权益合计50万亿元，增长8.5%；资产负债率为55.5%，比上年下降0.6个百分点。

“（2017年）杠杆率有所下降，2017年末规模以上工业企业资产负债率为55.5%，比上年降低0.6个百分点。其中，国有控股企业资产负债率为60.4%，比上年降低0.9个百分点。”何平称。

他并称，2017年规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.92元，比上年减少0.25元；每百元主营业务收入中的费用为7.77元，比上年减少0.2元，企业成本继续降低。

去产能方面取得积极进展，主要表现为2017年钢铁、煤炭去产能改善了供给质量，提高了产品价格，企业效益大幅回升。黑色金属冶炼和压延加工业利润比上年增长1.8倍，煤炭开采和洗选业增长2.9倍。

统计局数据并显示，2017年规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额16,651.2亿元，比上年增长45.1%；集体企业实现利润总额399.9亿元，下降8.5%；股份制企业实现利润总额52,404.4亿元，增长23.5%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额18,752.9亿元，增长15.8%；私营企业实现利润总额23,753.1亿元，增长11.7%。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%)

2017年全年 21.0 12月 10.8

1-11月 21.9 11月 14.9

1-10月 23.3 10月 25.1

1-9月 22.8 9月 27.7

1-8月 21.6 8月 24.0

1-7月 21.2 7月 16.5

1-6月 22 6月 19.1

1-5月 22.7 5月 16.7

1-4月 24.4 4月 14.0

1-3月 28.3 3月 23.8

2017年1-2月 31.5 1-2月 31.5

2016年全年 8.5 12月 2.3

1-11月 9.4 11月 14.5

1-10月 8.6 10月 9.8

1-9月 8.4 9月 7.7

1-8月 8.4 8月 19.5

1-7月 6.9 7月 11.0

1-6月 6.2 6月 5.1

1-5月 6.4 5月 3.7

1-4月 6.5 4月 4.2

1-3月 7.4 3月 11.1

1-2月 4.8 1-2月 4.8

2015年全年 -2.3 12月 -4.7

2014年全年 3.3 12月 -8

2013年全年 12.2 12月 6

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（完）