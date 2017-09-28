中国工信部明确2019年开始设定新能源汽车积分比例要求

路透北京9月28日 - 中国工信部等部委周四联合发布乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法，并将于明年4月1日起施行。对传统能源乘用车年度生产量或者进口量达到3万辆以上的的车企，从2019年度开始设定新能源汽车积分比例要求，其中，2019和2020年度积分比例要求分别为10%和12%。

工信部网站刊登的该办法称，对传统能源乘用车年度生产量或者进口量不满3万辆的车企，则不设定新能源汽车积分比例要求。乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理要求，纳入乘用车生产企业及产品准入条件。

这和6月出台的征求意见稿相比，取消了2018年新能源汽车积分比例8%的要求；但将设定新能源汽车积分比例要求的乘用车企业规模从“5万辆以上”下调到了“3万辆以上”。

路透8月30日援引四位汽车和行业人士报导称，中国可能延后执行严格的插电式电动车新销售配额，预计会等到2019年才正式执行，较最初计划晚了一年，以让全球汽车厂商有更多时间准备。

为了减轻空气污染并拉近国内汽车厂商和全球竞争对手的差距，中国为电动车和插电式混合电动车设下目标，希望到2025年至少能占中国汽车销售的五分之一。全球汽车制造商6月时曾致信给中国工信部主管，敦促软化对所谓的新能源车(NEV)的提案。

根据工信部最新出台的管理办法，新能源汽车积分达标值，是指该企业在核算年度内传统能源乘用车的生产量或者进口量，与新能源汽车积分比例要求的乘积；而新能源汽车积分实际值，是指该企业在核算年度内生产或者进口的新能源乘用车各车型的积分与该车型生产量或者进口量乘积之和。

平均燃料消耗量积分，为企业平均燃料消耗量的达标值和实际值之间的差额，与其乘用车生产量或者进口量的乘积，实际值低于达标值产生正积分，高于达标值产生负积分；新能源汽车积分，则为该企业新能源汽车积分实际值与达标值之间的差额，实际值高于达标值产生正积分，低于达标值产生负积分。

“（新规是）为了提升乘用车节能水平，缓解能源和环境压力，建立节能与新能源汽车管理长效机制，促进汽车产业健康发展，”该办法指出，工信部建立汽车燃料消耗量与新能源汽车积分管理平台，统筹推进企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分公示、转让、交易等工作。

新规明确，乘用车企业平均燃料消耗量正积分可以结转或者在关联企业间转让，正积分结转后续年度使用的，按照一定比例进行结转，结转有效期不超过三年；乘用车企业受让的平均燃料消耗量正积分，仅限其在当年度使用，不得再次转让。

对于平均燃料消耗量和新能源汽车负积分未抵偿归零的车企，在其负积分抵偿归零前，对其燃料消耗量达不到目标值的新产品，不予列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》或者不予核发强制性产品认证证书，并可依照有关规定处罚。

新规指出，对核算年度生产量2,000辆以下并且生产、研发和运营保持独立的境内乘用车生产企业，进口量2,000辆以下的获境外乘用车生产企业授权的进口乘用车供应企业，按照以下规定放宽其企业平均燃料消耗量积分的达标要求：

企业2016年度至2020年度平均燃料消耗量较上一年度下降6%以上的，其达标值在《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》规定的企业平均燃料消耗量要求基础上放宽60%；下降3%以上不满6%的，其达标值放宽30%。

未获境外乘用车生产企业授权的进口乘用车供应企业按照前款的规定管理，并自2019年度起实施企业平均燃料消耗量积分核算；但是，核算年度进口量2,000辆以下的，暂不实施积分核算。（完）

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